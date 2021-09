El PP de Cuenca ataca al alcalde por "incumplir su palabra" con el botellón

El PP ha acusado a Dario Dolz de "incumplir" su palabra y de "dejación de obligaciones" como alcalde de Cuenca frente al botellón.

Los ediles 'populares' han pedido al alcalde que no dé "bandazos" con este asunto. "Un día el alcalde pone 22 sanciones, barajando cerrar espacios por la noche indicando que se va a actuar con contundencia y otro día decide que es mejor no intervenir para evitar males mayores reconociendo que erradicar el botellón no es fácil, mostrándose más partidario de la didáctica que de dar palos".

Según aseguran desde el PP en nota de prensa, "Dolz denota una falta de autoridad que está llevando a que los jóvenes que practican el botellón se estén creciendo y estén provocando altercados e incluso lanzamiento de objetos contra la Policía, algo que desde el Grupo Municipal Popular consideramos inadmisibles".

"Es inaceptable que un equipo de Gobierno formado por el alcalde y 16 concejales, visto que Cuenca nos Une sigue mostrando su apoyo al mismo, sean incapaces de actuar con contundencia frente al botellón", han lamentado.

Para concluir, el Grupo Municipal Popular, por enésima vez, vuelven a tender la mano al equipo de Gobierno para que, entre todos, puedan buscar la mejor solución a este "grave problema", visto que ellos mismos y por sí solos "son incapaces de tomar decisiones importantes para Cuenca".

