Cartel del CNDES con la fotografía y las características de Nicolás, el menor desaparecido. CNDES

Buscan a Nicolás B. B., un niño de dos años desaparecido en Ciudad Real desde el miércoles 14 de octubre

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a Nicolás B. B., un niño de dos años desaparecido en Ciudad Real desde el pasado miércoles 14 de octubre.

El organismo oficial, dependiente del Ministerio del Interior, ha publicado la imagen del menor y sus características físicas tanto en su página web como en sus perfiles en redes sociales.

Según los datos recogidos en la alerta, Nicolás nació el 27 de agosto de 2024. El menor mide aproximadamente 75 centímetros, pesa 10 kilos y tiene los ojos marrones y el pelo rubio.

⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️ 🧐Desapareció: #CiudadReal 🔁RT📲para ayudar a su localización Si tienes noticias de su paradero: 📞091 @policia 📩https://t.co/QrNgghsex3 ☎️ 116000 ANAR 🔗Canal oficial @cndes_oficial https://t.co/R8OFSZ0C86 — CNDES (@cndes_oficial) October 16, 2026

El CNDES solicita que cualquier persona que disponga de información relevante sobre el paradero del niño se ponga en contacto con la Policía Nacional o la Guardia Civil a través de los teléfonos 091 y 062, respectivamente.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la desaparición del pequeño.