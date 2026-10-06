Venden un palacio del siglo XVI que perteneció a banqueros alemanes: 22 habitaciones y un patio porticado de 150 m2

Comprar un palacio renacentista del siglo XVI perteneciente a una dinastía de banqueros y comerciantes alemanes por el mismo precio que una vivienda adosada en Madrid es posible.

Buceando en el portal inmobiliario Idealista encuentras este anuncio excepcional. Venden la histórica Casa-Palacio privada de los Fúcares (Függer) ubicada en el barrio noble de la pintoresca localidad de Almagro (Ciudad Real) y el precio fijado es de 785.000 euros.

Esta joya patrimonial construida en 1539 ha sido mantenida y rehabilitada para conservar los artesonados, chimeneas y elementos de la arquitectura del Siglo de Oro. Cuenta con 1.459 metros construidos que albergan 22 habitaciones, tres baños, garaje y un patio porticado cuyas columnas de piedra conservan los escudos originales de los Fúcares.

Alguna de las estancias de la casa-palacio. Idealista

La propiedad incluye además una portada renacentista diseñada por Juan de Juren, un sótano, bodega, dependencias de servicio, un antiguo granero y un segundo patio-jardín trasero de 250 metros cuadrados ideal para la instalación de una piscina o terraza.

Su ubicación en la capital del teatro clásico y su proximidad a Madrid en AVE abren múltiples posibilidades de uso, "desde residencia privada de lujo hasta un hotel boutique con encanto o una sede corporativa", destacan los anunciantes.

Patio porticado del inmueble. Idealista

Cabe precisar que en Almagro existen dos edificios históricamente vinculados a la saga alemana. Por un lado, el Palacio de los Fúcares, de titularidad pública y que funciona como sede cultural y turística del Ayuntamiento, y por otro lado, el inmueble de este anuncio.

Los banqueros de Carlos V

Los Függer, banqueros de reyes. National Geographic

El legado de los Függer en este rincón de la provincia de Ciudad Real se remonta precisamente al siglo XVI, cuando el emperador Carlos V cedió a esta familia burguesa la gestión de rentas y el monopolio del mercurio de Almadén a cambio de que les prestasen dinero.

La influencia de estos banqueros germanos era tal que tenían voz y voto a la hora de decidir quién gobernaba Europa. Su huella aún permanece en la villa manchega en esos dos palacios señoriales que la impregnaron de un aire renacentista refinado.

Hoy, Almagro es conocida no solo por el paso de estos alemanes, sino por su icónico Corral de Comedias del siglo XVII, su Festival Internacional de Teatro Clásico y sus ricas berenjenas en vinagre.