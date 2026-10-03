CSIF denuncia la "inacción" del Hospital de Manzanares tras volver a inundarse las Urgencias 18 años después

La inundación de las Urgencias del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares ha llevado a CSIF a denunciar un problema que, según el sindicato, la Administración conoce desde hace casi dos décadas. La organización sindical ha denunciado este sábado la "inacción" de la Gerencia del centro hospitalario y ha reclamado actuaciones estructurales para evitar que el agua vuelva a entrar en el área asistencial.

La tromba de agua registrada este viernes en Manzanares obligó a paralizar temporalmente la actividad de Urgencias para realizar labores de achique y limpieza. La actividad sanitaria pudo retomarse poco antes de las 19.00 horas, según confirmó el Sescam a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento estimó que se habían registrado más de 35 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos, con un pico de intensidad equivalente a 107 litros por metro cuadrado a la hora.

CSIF considera que lo ocurrido "no es un hecho aislado ni un riesgo desconocido". El sindicato recuerda que las Urgencias del Hospital Virgen de Altagracia ya sufrieron inundaciones similares en 2007 y 2009 y señala que en 2008, dentro de la Comisión de Catástrofes Internas del propio centro, ya se puso de manifiesto la necesidad de acometer actuaciones estructurales para solucionar los problemas de evacuación y evitar la acumulación y entrada de agua.

Según CSIF, pese al tiempo transcurrido, "18 años después, el problema continúa sin una solución estructural definitiva". El sindicato considera especialmente grave que vuelva a producirse una situación que, a su juicio, era "recurrente, previsible y conocida por la Administración".

"Problema conocido desde 2008"

El sindicato exige a la Gerencia del Hospital de Manzanares y al Sescam la ejecución "inmediata" de las obras y actuaciones estructurales necesarias para evitar nuevas inundaciones en Urgencias. Además, reclama una evaluación preventiva específica y actualizada del riesgo de inundación en el área afectada, así como la revisión de los protocolos de actuación ante episodios de lluvias intensas.

CSIF también pide que se comuniquen previamente instrucciones claras a los profesionales sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones y que se adopten medidas provisionales mientras se ejecutan las soluciones estructurales definitivas.

A ello suma la petición de investigar por qué, pese a tratarse de un riesgo conocido desde hace años, las medidas adoptadas no han impedido que el episodio vuelva a repetirse.

El sindicato reclama igualmente que los representantes de los trabajadores y los delegados de Prevención sean informados sobre las actuaciones previstas, sus plazos y el calendario de ejecución.

"Que no se actúe cuando el agua ya ha entrado"

CSIF considera "inadmisible" que los profesionales de Urgencias tengan que enfrentarse "una y otra vez" a un problema que, según sostiene, la Administración conoce desde hace casi dos décadas.

Por ello, reclama que se deje de actuar únicamente cuando el agua ya ha entrado en el hospital y se adopten medidas preventivas y estructurales que permitan garantizar unas condiciones seguras tanto para los profesionales como para los pacientes.

Por último, el sindicato exige a la Gerencia del Hospital Virgen de Altagracia que concrete "con carácter inmediato" qué actuaciones va a realizar, cuándo comenzarán y cuál será el plazo previsto para solucionar definitivamente el problema.