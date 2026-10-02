Inundación en el Hospital de Manzanares. Cuenta de Facebook 'El Tiempo en Santa María de los Llanos y comarca'

Una tromba de agua inunda el área de Urgencias del Hospital de Manzanares: "Más de 30 litros en menos de una hora"

Una tromba de agua que ha caído en la tarde de este viernes sobre Manzanares (Ciudad Real) ha provocado inundaciones en las Urgencias del Hospital Virgen de Altagracia del municipio.

Según han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes del Servicio de Salud regional (Sescam), la actividad en el área de Urgencias ha tenido que paralizarse para llevar a cabo tareas de achique de agua y limpieza, pero se ha podido retomar poco antes de las 19 horas de la tarde.

Como se puede observar en el vídeo compartido por la cuenta de Facebook 'El Tiempo en Santa María de los Llanos y comarca', el agua ha anegado todas las estancias del servicio de Urgencias del centro hospitalario.

Además, a falta de confirmación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aseguran que han caído "más de 30 litros en menos de una hora".

Alerta amarilla

La Mancha ciudadrealeña, comarca a la que pertenece Manzanares, estaba este viernes en alerta amarilla por lluvias y tormentas, con una gran probabilidad de granizadas y de rachas muy fuertes de viento.

La Aemet ha activado el aviso en todas las provincias de Castilla-La Mancha desde las 14 horas de la tarde.

Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el METEOCAM en fase de alerta a toda la región. El plan se encontraba activo desde las 13:00 horas del jueves en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.