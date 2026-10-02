Torrenueva (Ciudad Real) estalla contra la violencia: incendios, destrozos, robos, amenazas contra la alcaldesa...

El Ayuntamiento de Torrenueva (Ciudad Real) ha convocado una Junta Local de Seguridad de forma urgente ante los últimos episodios de violencia y vandalismo que está sufriendo el municipio.

Desde el Consistorio han pedido a todas las administraciones implicadas que actúen ante la situación que atraviesa la localidad después de ser escenario de tres incendios presuntamente provocados este jueves.

Según ha informado en un comunicado, uno de los incendios ha sido en unas instalaciones municipales y otro en las inmediaciones de una cooperativa de transportes de mercancías. Y se suman a "una serie de incidentes con destrucción de mobiliario urbano y en bienes de titularidad pública".

"Buena parte de estos hechos se atribuyen presuntamente a una misma persona, que ha sido identificada y denunciada ante las autoridades", han expresado.

Asimismo, han indicado que se han registrado altercados en la vía pública, robos de materiales en empresas y amenazas contra cargos públicos municipales.

"Amenazar e intimidar a una alcaldesa es atacar directamente a la institución que representa a todos los vecinos y vecinas de Torrenueva. Y con ella, a la propia democracia local", han afirmado desde el Ayuntamiento.

Adoptar las medidas necesarias

Desde el Ayuntamiento han asegurado que todos estos hechos ya se han denunciado ante las autoridades y se ha puesto a disposición de la Guardia Civil todos los datos, incluidas las grabaciones de videovigilancia.

También han realizado un llamamiento firme a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, a la Guardia Civil, a la Fiscalía y a los órganos judiciales "para que adopten, con la mayor celeridad posible y dentro de sus respectivas competencias, cuantas medidas sean necesarias para poner fin a esta situación y garantizar la seguridad de la población".