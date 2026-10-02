Adiós al único IKEA de Ciudad Real: "Cerramos el 10 de octubre, pero seguimos formando parte de tu hogar"

El establecimiento de IKEA en el centro comercial El Parque de Ciudad Real bajará su persiana definitivamente el próximo 10 de octubre tras más de cuatro años de actividad.

"IKEA Ciudad Real se despide. Cerramos, pero seguimos formando parte de tu hogar", ha señalado la multinacional sueca de muebles y decoración del hogar en su página web.

Fuentes de la compañía han confirmado al diario La Tribuna de Ciudad Real que los resultados no han alcanzado las expectativas. Asimismo, dichas fuentes han señalado que a los ocho empleados se les ha ofrecido recolocarse en otros centros de IKEA.

Este pequeño local de 24 metros cuadrados se inauguró el 1 de junio de 2021 y se concibió como un "punto de diseño" enfocado al asesoramiento personalizado en proyectos de interiorismo y a la recogida de pedidos con una tarifa reducida de cinco euros.

Pese a la clausura, la marca ha comunicado que mantendrá la atención presencial a clientes en los centros de Guadalajara, Albacete y Toledo.