Ciudad Real incorpora 17 plazas al Consorcio RSU: 14 puestos de conductor y 3 de jefe de área por promoción interna

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real incorpora a su plantilla 14 plazas de conductor y tres plazas de jefe de área tras finalizar los procesos de selección de promoción interna, desarrollados durante los meses de agosto y septiembre de 2026.

El gerente del Consorcio RSU Ciudad Real, José Manuel Labrador, ha señalado que "estas medidas refuerzan la apuesta del Consorcio por el desarrollo profesional de su plantilla y por la mejora continua de los servicios que presta a los municipios de la provincia".

Asimismo, Labrador ha explicado que el Consorcio ha impulsado distintas actuaciones para que "cada centro de trabajo disponga de los recursos humanos necesarios y así, garantizar la adecuada prestación de los servicios".

Para ello, se ha iniciado un proceso de dimensionamiento de las plantillas de los distintos centros de trabajo, que ha comenzado con el colectivo de conductores y que "continuará con otras categorías profesionales, como peones, mecánicos y resto del personal de la organización", destaca.

Las 14 plazas de conductor se distribuyen entre los centros de trabajo de Cabeza del Palo (Ciudad Real), con dos plazas; nueve plazas en Almagro; Almodóvar del Campo, con una; y Valdepeñas, con dos.

Por otro lado, las tres plazas de jefe de área corresponden a los servicios centrales del Consorcio RSU y se distribuyen entre los departamentos de Prevención de Riesgos Laborales; Área Económica y Contratación; y Servicios Generales.

Las vacantes fueron informadas y aprobadas en la Comisión Paritaria de la empresa celebrada en junio de 2026, dentro de la planificación organizativa y de recursos humanos prevista para el presente ejercicio.

Los procesos selectivos se han desarrollado durante los meses de agosto y septiembre mediante la valoración de los méritos acreditados por los candidatos y la realización de las correspondientes pruebas por parte de los tribunales designados al efecto.

Estas medidas se enmarcan en la línea de trabajo impulsada tras la firma del Convenio Colectivo de RSU en diciembre de 2024. Un acuerdo histórico alcanzado por unanimidad con todas las secciones sindicales y con vigencia hasta diciembre de 2027.

Dicho convenio supuso un importante avance en materia de estabilidad laboral, conciliación y desarrollo profesional de la plantilla, sentando las bases para impulsar la promoción interna, la modernización de la organización y la mejora de las condiciones de trabajo de los cerca de 300 empleados del Consorcio.

Con estas actuaciones, el Consorcio RSU refuerza "el fomento de la promoción interna como herramienta de desarrollo profesional, reconoce la experiencia y capacitación de su personal, y ofrece nuevas oportunidades de crecimiento dentro de la organización", afirma Labrador.

El Consorcio RSU Ciudad Real tiene como objetivo ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional a la plantilla de trabajadores y así garantizar a todos los centros todos los recursos necesarios para prestar un servicio público de calidad a los ayuntamientos y ciudadanos de la provincia de Ciudad Real.