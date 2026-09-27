A la venta por 4 millones de euros una finca de caza con chalet de 500 m², piscina y pista de pádel en Ciudad Real

Las fincas rústicas son opciones inmobiliarias que a veces resultan atractivas para quienes buscan realizar una inversión o buscar un refugio en plena naturaleza. Eso sí, a veces estas opciones de mercado no son aptas para todos los bolsillos. Un ejemplo lo encontramos en la provincia de Ciudad Real, donde el precio de salida de una finca rústica de 465 hectáreas con chalet de 500 m², piscina, pista de pádel, olivos y tierras de cultivo es de 4 millones de euros.

Los detalles del anuncio están recogidos en el portal Agroanuncios. La propiedad, vallada en su totalidad y sin caminos públicos que la recorran, posee 20 hectáreas de olivar, 100 hectáreas de tierras de labor de secano y el resto de monte con vegetación autóctona como encinas, lentisco o jara.

Todo ello alrededor de una vivienda central en perfecto estado con 7 dormitorios, 6 baños, cocina amueblada, comedor con chimenea, despacho, calefacción por caldera de pelet, jardines, piscina y pista de pádel.

Este refugio se complementa con los rendimientos productivos que ofrece el lugar y que según el actual propietario son los 10.000 euros anuales solo de subvenciones de PAC gracias, en buena medida, a las plantaciones intensivas y superintensivas de olivo.

Además, posee un coto de caza mayor con ciervo, muflón, corzo, y jabalí, y de caza menor con conejo, perdiz, paloma torcaz y zorzal que actualmente está arrendado y provee de un beneficio de 18.000 euros anuales.

Imagen del chalet que posee la finca. AgroAnuncios

Imagen de la finca puesta a la venta. AgroAnuncios

Como infraestructura para todas estas labores, la finca goza de una nave de 600 m² y otra de 150, maquinaria, tractor y todo terreno, así como suministro eléctrico y agua garantizados.