La Diputación de Ciudad Real invertirá 766.000 euros para acabar con más de una década de inundaciones en Tomelloso

Valverde anuncia una inversión de 766.000 euros en Tomelloso para mejorar la seguridad en el tramo urbano de la carretera de Ossa. Diputación de Ciudad Real.

La Diputación de Ciudad Real destinará 766.000 euros en una actuación para solucionar los problemas de drenaje e inundaciones generadas en la carretera de Ossa (CR-1225) de Tomelloso cuando se registran precipitaciones de cierta intensidad y que afectan tanto a la circulación como a las viviendas de la zona.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este jueves la inversión durante una visita a la avenida Alcalde Javier Lozano junto al alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, y la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco.

Según ha detallado Valverde, el Ayuntamiento comunicó a la Diputación la necesidad de actuar ante un "problema realmente serio", puesto que las lluvias medianamente intensas provocan acumulaciones de agua, dificultades para el tráfico e inundaciones. Ante esto, la institución provincial se puso a trabajar "rápidamente" en la elaboración del proyecto.

La actuación contempla la sustitución del actual colector, de 300 milímetros de diámetro, por uno de 1.000 milímetros y unos 550 metros de longitud, que discurrirá por la carretera de Ossa entre las avenidas Antonio Huertas y Niort. Así, el nuevo colector se conectará con la red existente mediante un nuevo pozo que enlazará con la infraestructura de 1.000 milímetros que discurre hacia la avenida Juan Carlos I.

A causa de las lluvias, esta zona, conocida tradicionalmente como los Charcones, se ha visto perjudicada con cortes de la carretera e inundaciones de cocheras y bajos de viviendas, según ha detallado el alcalde, quien también ha indicado que se trata de una situación en la que los vecinos llevan más de una década reclamando soluciones.

Inicio de obras a lo largo de 2027

Durante la visita, Valverde ha anunciado avances para reparar el camino del Cirujano, cuyo deteriorado estado dificulta los desplazamientos de los agricultores y el transporte de la producción agraria, especialmente durante la vendimia.

Por su parte, la Diputación dispone de un anteproyecto, aunque una parte del trazado discurre por otros términos municipales, por lo que contactará con los ayuntamientos afectados para obtener las autorizaciones necesarias.

Valverde ha señalado que, aunque no ha sido posible ejecutar la actuación para la vendimia de este año, el objetivo es mejorar las condiciones del camino para próximas campañas.