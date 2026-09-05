Arcos luminosos, 300 flores de papel y mucha música: así se engalana Puertollano para recibir a la Virgen de Gracia

Puertollano ya vive sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia, que han arrancado oficialmente con el encendido del alumbrado y el tradicional corte de cinta en la Fuente de los Leones.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz, fue el encargado de inaugurar unas celebraciones que se prolongarán hasta la noche del 8 de septiembre, día de la patrona, y que llenarán las calles de música, actividades y encuentros.

El acto inaugural congregó a numerosas personas en uno de los puntos más emblemáticos del Paseo de San Gregorio. La Agrupación Musical Sinfónica Banda de Puertollano puso la banda sonora al inicio de las fiestas con la interpretación del himno nacional y un pasacalles por el Paseo de San Gregorio.

Paseo de guirnaldas y arcos luminosos instalados en Puertollano. Ayuntamiento Puertollano

El Ayuntamiento ha preparado el centro de la ciudad para estos días con una decoración especial. El Paseo de San Gregorio luce guirnaldas y arcos luminosos, con los colores del escudo y la bandera municipal en el tramo comprendido entre la Fuente de los Leones y la Fuente Agria. A la altura de la calle Benéfica también se han instalado elementos con los colores de la bandera nacional.

Instalación de 300 flores de papel el paso de la Virgen de Gracia por calle Calzada. Ayuntamiento Puertollano

A ambos lados del paseo se han colocado además guirnaldas con flores y se han instalado dos grandes arcos luminosos en la Fuente de los Leones y el Reloj de Flores, junto a otros elementos de iluminación. El Consistorio también ha reforzado los servicios con aseos químicos junto al restaurante Havana.

Durante las fiestas, Aguas de Puertollano mantendrá un punto de hidratación en el Paseo de San Gregorio, con fuentes de agua refrigerada y un espacio para el descanso. Estará operativo hasta el martes 8 de septiembre, en horario de 11.00 a 23.00 horas.

Un fin de semana con música como protagonista

La programación continúa este fin de semana con numerosas propuestas para todos los públicos. La Concha de la Música se convierte en uno de los principales escenarios de las fiestas, con conciertos, sesiones de DJ y espectáculos que se sucederán durante estos días.

La jornada inaugural ya tuvo como uno de sus platos fuertes el espectáculo 'La Edad de Oro del Pop Español', que reunió durante tres horas a artistas vinculados a distintas generaciones de la música española, como Pablo Perea, vocalista de La Trampa, Naim Thomas, Javián y Nika, estos tres últimos conocidos por su participación en las primeras ediciones de Operación Triunfo.

El sábado 5 de septiembre, la programación continuará desde las 14.00 horas con un aperitivo musical acompañado de arroz con pollo. Por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de pintacaras, talleres de manualidades y la visita de personajes infantiles en el entorno del parque infantil del Paseo de San Gregorio.

La jornada también contará con dos sesiones del espectáculo 'Burbuja' de Cantajuego, a las 12.30 y las 18.30 horas en el Auditorio Municipal.

Ya en la Concha de la Música, a las 16.30 horas actuará el grupo gaditano Salistre, dentro de su gira Vaivén. La música continuará con una sesión de DJ desde las 18.00 horas y, a partir de las 21.00 horas, llegará un tributo a La Oreja de Van Gogh.

Pintura rápida, vermú y más música el domingo

El domingo 6 de septiembre tendrá un marcado carácter cultural con la celebración del III Concurso de Pintura Rápida 'Salón de Arte'. Desde las 9.00 horas, los participantes realizarán sus obras en distintos puntos de las calles de Puertollano, mientras que las pinturas podrán contemplarse posteriormente en una exposición instalada en el entorno de la Casa de Baños hasta las 16.00 horas.

La música tomará el relevo a partir de las 13.30 horas con el baile del vermú del Trío Pasión en la Concha de la Música. Media hora después, a las 14.00 horas, se ofrecerá una nueva degustación, esta vez de arroz con secreto y setas.

La tarde volverá a estar dedicada también a las familias, con animaciones infantiles desde las 16.00 horas. Habrá pintacaras, talleres de manualidades y una visita de Rumi, de Guerreras K-Pop, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

A las 16.30 horas será el turno del dúo Simétrica, formado por las hermanas gemelas Johanna y Ángela Murcia Alcaraz. Las artistas comenzaron su trayectoria musical con nueve años y han participado en programas como Tú sí que vales y El Hormiguero, además de haber obtenido distintos reconocimientos y haber llegado a las semifinales de concursos televisivos.

La jornada dominical se cerrará con una nueva sesión de DJ desde las 18.00 horas en la Concha de la Música.

Una fiesta marcada por la devoción a la Virgen de Gracia

Más allá de la programación cultural y de ocio, las fiestas tienen como eje central la celebración del 8 de septiembre, cuando Puertollano se reencontrará con su patrona, la Virgen de Gracia.

Durante la inauguración, Miguel Ángel Ruiz destacó el componente sentimental de estas fechas para los vecinos de la localidad y señaló que la Virgen forma parte de los recuerdos y las raíces de generaciones de puertollaneros.

El alcalde animó a vecinos y visitantes a disfrutar de unos días concebidos como un espacio de encuentro y convivencia, tanto en el centro de la ciudad como en el recinto ferial. También puso en valor la programación de la Caseta de la Juventud y las propuestas dirigidas a las familias.

El dispositivo de las fiestas contará además con la participación de Cruz Roja y Protección Civil, que prestarán apoyo sanitario tanto en el recinto ferial como en el Paseo de San Gregorio.

300 flores para recibir a la Virgen

La decoración festiva también tiene un componente especialmente vinculado a la tradición religiosa. La Cofradía Pasionaria del Santísimo Niño Jesús ha decorado por cuarto año consecutivo el primer tramo de la calle Calzada para recibir el paso de la Virgen de Gracia el próximo 8 de septiembre.

Los trabajos se realizaron el jueves 3 de septiembre y han permitido colocar cerca de 300 flores de papel y plástico reciclado, distribuidas en más de una docena de guirnaldas.

Entre las flores se han situado también numerosos banderines azules con el anagrama dorado del Ave María y la Flor de Lis, símbolos vinculados a la tradición mariana.

De esta forma, Puertollano afronta unos días de fiesta en los que la música, la gastronomía, las actividades familiares, la cultura y la tradición religiosa se dan la mano en las calles de la ciudad hasta culminar el próximo 8 de septiembre con la celebración de la Virgen de Gracia.

Creo que este enfoque funciona bien porque no convierte la pieza en un simple programa de fiestas: abre con el ambiente y la inauguración, desarrolla los actos más atractivos del fin de semana y termina con el componente más tradicional de la celebración, las 300 flores que preparan el paso de la Virgen.