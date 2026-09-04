Rosa Melchor anuncia que no optará a la Alcaldía de Alcázar de San Juan en 2027 tras casi 12 años al frente de la ciudad

Rosa Melchor en el Pregón de las Ferias y Fiestas de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Rosa Melchor ha elegido el pregón inaugural de la Feria y Fiestas 2026 de Alcázar de San Juan para anunciar una decisión que marcará el futuro político de la ciudad: no volverá a presentar su candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

La regidora socialista llegó al cargo en junio de 2015 y, si completa la actual legislatura, habrá permanecido casi doce años al frente del Ayuntamiento después de renovar la confianza de los ciudadanos en 2019 y 2023. Ahora ha decidido no optar a un cuarto mandato y dejar paso a una nueva candidatura.

El anuncio se produjo en una noche especialmente señalada para los alcazareños, con el inicio oficial de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo 8 de septiembre y que este año tienen además un marcado carácter histórico. El pregón ha estado protagonizado por Carolina Vela, Conchi Carpio, Antonia Cortés y María Isabel Morán, integrantes de la comisión organizadora del VIII Centenario de la Parroquia de Santa María la Mayor.

Pregón de las Ferias y Fiestas 2026 en Alcázar de San Juan. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Melchor quiso comunicar personalmente su decisión a los vecinos durante este acto, antes de dar paso a unos días concebidos para el encuentro, la convivencia y el disfrute de alcazareños y visitantes. La alcaldesa ha defendido precisamente ese carácter popular de la Feria, que, según ha señalado, es "alegría, música, luces, olores, pólvora, pero sobre todo nuestras fiestas son tradición y convivencia".

Una decisión para renovar las instituciones

La alcaldesa aprovechó el pregón para explicar también el sentido de su decisión. Melchor defendió la necesidad de que las instituciones incorporen nuevas personas, ideas y energías, y reivindicó la continuidad de los proyectos de ciudad más allá de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos.

"La política y las instituciones necesitan nuevas personas, nuevas ideas y nuevas energías. Los cargos públicos somos temporales; los pueblos, los proyectos de ciudad afortunadamente, permanecen", señaló.

De este modo, la regidora enmarca su decisión en una reflexión sobre la renovación política después de tres legislaturas consecutivas. Durante el año que todavía resta de mandato, su objetivo será culminar los proyectos en marcha y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Melchor accedió a la Alcaldía en junio de 2015 y revalidó el cargo en las elecciones municipales de 2019 y 2023. Su etapa al frente del Ayuntamiento ha coincidido con años de importantes cambios para Alcázar de San Juan y con acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la COVID-19, además de diferentes periodos de dificultades económicas y sociales.

Su decisión abre ahora una nueva incógnita en el PSOE de Alcázar: quién será la persona que tome el relevo y encabece la candidatura socialista en las municipales de 2027.

La Feria arranca con el anuncio de la alcaldesa

El anuncio se produjo durante el pregón inaugural de la Feria y Fiestas, que este jueves dio el pistoletazo de salida a varios días de celebración, reencuentros y convivencia en la ciudad.

Al acto asistió el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que acompañó a Melchor en el inicio oficial de las fiestas. El pregón corrió a cargo de la Comisión Organizadora del VIII Centenario de la Parroquia de Santa María la Mayor, con la que ha colaborado el Ejecutivo autonómico.

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha y Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Caballero trasladó a los alcazareños el apoyo del presidente regional, Emiliano García-Page, y reconoció el trabajo de Melchor tras conocer su decisión. "Ha sido una gran alcaldesa", afirmó, destacando que su aportación durante estos casi doce años "ha transformado por completo la ciudad".

El vicepresidente segundo recordó que Melchor llegó a la Alcaldía en un momento en el que Alcázar "venía de un enorme parón, de un enorme retraso" y valoró su contribución a la dinamización de la ciudad, la generación de empleo y la mejora del bienestar de sus vecinos.

67,9 millones para el Hospital Mancha Centro

La inauguración de la Feria sirvió además para que Caballero avanzara las principales inversiones del Gobierno regional en Alcázar, especialmente en materia sanitaria y educativa.

La actuación más importante será la ampliación y reforma del Hospital General Universitario Mancha Centro, cuya adjudicación está prevista de manera inminente. El proyecto supondrá una inversión de 67,9 millones de euros y permitirá ampliar el centro hasta los 87.500 metros cuadrados y 345 camas.

Las obras incorporarán nuevos espacios asistenciales, reorganizarán los circuitos internos y reforzarán las capacidades diagnósticas, quirúrgicas, ambulatorias, docentes e investigadoras, además de incluir una renovación tecnológica.

Pregón de las Ferias y Fiestas 2026 en Alcázar de San Juan. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

En educación, la Junta ha licitado por 3,9 millones de euros la reforma integral de la zona del IES Juan Bosco que hasta ahora ocupaban los talleres de Formación Profesional, mientras avanza la construcción del nuevo edificio destinado a estos talleres.

A estas actuaciones se suma la llegada este curso de la gratuidad de la escolarización de 2 a 3 años, así como inversiones en centros educativos, apoyo al tejido asociativo, cultural y deportivo, generación de empleo y refuerzo de la atención social.

Mientras Alcázar disfruta ya de sus fiestas, el anuncio de Rosa Melchor deja abierto un nuevo escenario político para la ciudad. La alcaldesa seguirá al frente del Ayuntamiento durante el último año de mandato, pero 2027 marcará el final de una etapa que comenzó en 2015 y que habrá durado casi doce años.