La Diputación de Ciudad Real destinará 17 millones más a inversiones, obras y gastos corrientes en los pueblos

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado una modificación de crédito de 16,96 millones de euros, de los que 15 millones se destinarán a reforzar las líneas de apoyo a los ayuntamientos para financiar obras y gasto corriente, con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

La modificación se ha aprobado durante el pleno de este viernes y contempla una ampliación de 10 millones para el Plan Extraordinario de Obras 2026. El objetivo es incrementar la capacidad inversora de los municipios y permitir que los consistorios decidan las actuaciones que consideran prioritarias.

Asimismo, se incorporan otros 5 millones de euros para el Plan Extraordinario de Gasto Corriente 2026, que podrán destinarse a gastos de la prestación de servicios y del funcionamiento ordinario de las administraciones locales.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que la modificación permitirá poner a disposición de los ayuntamientos otros 15 millones de euros. Por ello, al término del ejercicio, las entidades locales de la provincia habrán recibido más de 100 millones de euros de la institución provincial.

Valverde ha rechazado las críticas sobre una posible falta de planificación y ha explicado que la incorporación de los remanentes "no podía realizarse antes de conocer la liquidación del presupuesto, su grado de ejecución y las posibilidades de utilización".

Por su parte, la portavoz del gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha explicado que ambos planes se articularán mediante convocatorias de concurrencia competitiva, con criterios objetivos y teniendo en cuenta el factor de ruralidad.

Más asuntos

Por otro lado, se han aprobado 900.000 euros para el proyecto 'Una provincia más segura', destinado inicialmente a la implantación de sistemas de videovigilancia para seguridad ciudadana en 25 municipios, con una aportación de 36.000 euros para cada localidad.

La intención es priorizar, en una primera fase, a municipios de menos de 2.000 habitantes que no dispongan de Policía Local ni de cámaras de seguridad.

La modificación incluye 766.092 euros para mejorar el drenaje superficial de la carretera CR-1225, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+350 en Tomelloso. Y también otras subvenciones nominativas para actividades culturales, deportivas, turísticas y de atención a las personas.

Posición del PSOE

El portavoz del grupo socialista, José Manuel Bolaños, ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque ha cuestionado la planificación, reclamando mayor información sobre el desarrollo de los nuevos planes extraordinarios.

Asimismo, ha alertado de las dificultades que pueden encontrar los municipios para ejecutar las inversiones debido a los plazos administrativos y a los problemas del sector de la construcción para licitar y adjudicar obras.

Por último, ha planteado dudas sobre el programa de videovigilancia, la actuación prevista en la carretera provincial de Tomelloso y las ayudas destinadas a los municipios afectados por la sobrepoblación de conejos.