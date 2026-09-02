Socuéllamos brinda por el éxito de Manchavino: récord de vistas, impacto económico y vino para todos

Socuéllamos está celebrando estos días una nueva edición de Manchavino, una cita que vuelve a poner en el centro los vinos y la tradición vitivinícola de la comarca. La feria se celebra en el marco de las fiestas patronales, que tienen lugar del 27 de agosto al 8 de septiembre en honor a la Virgen de Loreto, patrona de los socuellaminos.

Una edición especialmente significativa tras la reciente declaración de Manchavino como Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que pone en valor el trabajo y el esfuerzo de Socuéllamos por promocionar sus vinos, su cultura y las tradiciones que forman parte de la identidad de la localidad.

Su alcaldesa, Concepción Arenas, mira con optimismo poder elevar aún más esta fiesta y convertirla en Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Debemos luchar por ello. Daríamos un salto trascendental para poner a Socuéllamos como una de las fiestas más importantes de España. Sería un sueño para todos".

Socuéllamos, "patria del vino", ha sido testigo del éxito de Manchavino en una edición donde la población que se ha duplicado en el Patio del Vino: "Hemos visto un incremento de visitantes y de participación", afirma la alcaldesa, quien señala con orgullo son "un referente enoturístico de primer nivel. Es un orgullo".

Desde el Ayuntamiento del municipio han "fomentado" todo tipo de actividades para dar a conocer esta feria. Un primer avance del balance de esta feria ya se prevé muy positivo: "En el fin de semana pasado duplicamos la asistencia de personal. El sábado incluso tuvimos que reponer las existencias de vino", dice la alcaldesa.

Hasta el próximo 8 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de unos días en los que no faltarán catas de vino, conciertos gratuitos y actividades para niños, entre ellas talleres infantiles de pintura con vino. La programación incluye además jornadas dirigidas a mayores y jóvenes, eventos deportivos y taurinos, así como visitas guiadas a las bodegas de Socuéllamos. Todo ello se completará con el famoso Festival de la Vendimia, un encuentro de folklore que contará con la actuación del grupo Virgen de las Viñas, de Tomelloso.

Exitosa participación

Durante las catas celebradas hasta el momento, amenizadas por música en directo, se ha podido disfrutar de tapas con productos de la zona a un “precio muy asequible. Por un euro los visitantes han podido degustar un vino y una tapa”, ha comentado la alcaldesa.

La participación ha sido también uno de los grandes éxitos de esta edición. Tanto "la cooperativa, como las 16 bodegas y las dos destilerías de la localidad" han participado en sintonía: "Nunca había ocurrido", detalla la alcaldesa.

Los bodegueros de Socuéllamos tienen un "papel fundamental" pues durante Manchavino "colaboran poniendo sus vinos a un precio muy económico".

Durante estos días, al vino le ha acompañado la comida tradicional de la zona. De hecho, en el fin de semana se sirvieron más de 1.500 raciones de migas manchegas.

Otro "revulsivo" que ha contribuido a parte del triunfo ha sido la figura de José Ribagorda como pregonero de las fiestas.

Sin duda, Manchavino está siendo "un revulsivo económico para todos" en el que se ha creado "empleo directo e indirecto". En esta fiesta también ha habido tiempo para los reconocimientos. El joven agricultor Javier Trillo Bonilla recibió su reconocimiento por decidir labrar su futuro en torno a la agricultura, así, como a Adelina López Clemente por la importancia de la mujer en el sector agrícola y a Alberto Plaza Trillo como agricultor del año por una vida dedicada a la agricultura.

Un éxito de feria que se ha notado en el tejido empresarial y económico del pueblo: "Desde hace meses que no hay sitios en los alojamientos de aquí. No había posibilidad de reservar en ninguno de los hoteles, hostales o casas turísticas". Así, el sector de la hostelería también está notando el flujo de visitantes: "Las expectativas se han cumplido. Todos los bares y restaurantes están reservados para las comidas y las cenas".

Con motivo de esta feria del vino, Socuéllamos se ha reencontrado con su pueblo hermano, San Martín de Mendoza (Argentina), al otro lado del Atlántico: "El día 27 llegó una delegación de ocho personas desde San Martín, que son empresarios bodegueros de la zona".

Durante su estancia en el municipio ciudadrealeño, estos argentinos han conocido cómo se trabaja el vino y han visitado los principales espacios dedicados a la vid: "Han tenido encuentros con bodegueros y han puesto en común cómo se produce el mundo de la viticultura de allí y de aquí, así como cuestiones relativas a la producción y a la comercialización".

Entre vino y comida, la alcaldesa recuerda que estos días ponen en el centro a "la Virgen de Loreto", la patrona de Socuéllamos que recientemente ha sido nombrada como "alcaldesa perpetua y honoraria" del municipio.

Los eventos religiosos son una parte fundamental de estos días. La patrona irá arropada por "todo el pueblo" y militares del Ejército del Aire y del Espacio en la solemne procesión que concluirá con la "tradicional pólvora", que pondrá el broche final a esta edición de Manchavino y a las fiestas patronales.