Una Sara Montiel gigante: el homenaje de Campo de Criptana (Ciudad Real) a su artista más universal
Se trata de un proyecto cultural y festivo que ha cobrado vida tras casi tres años de trabajo.
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Campo de Criptana ha homenajeado a su artista más universal. El Ayuntamiento ha presentado la figura del 'Gigante de Sara Montiel'.
Se trata de un proyecto cultural y festivo promovido por la Comisión de Fiestas y financiado por la Junta de Comunidades que ha cobrado vida tras casi tres años de trabajo.
"Es un sueño para todos que Sara siga paseando por nuestras calles y acompañándonos en nuestras fiestas", ha destacado la concejal de Festejos, Berna Manzaneque.
El diseño, elaboración y vestuario de este símbolo han corrido a cargo de la Asociación Cultural El Burleta. Será este domingo 23 de agosto, cuando el 'Gigante de Sara Montiel' desfile junto al resto de gigantes y cabezudos para inaugurar las Ferias y Fiestas de Campo de Criptana 2026.
Más de 110 citas culturales, deportivas y de ocio
Los festejos en honor al Santísimo Cristo de Villajos concluyen de manera oficial el 28 de agosto aunque las actividades posteriores se extienden hasta el 6 de septiembre.
- Pregón e inicio: las fiestas arrancarán este sábado con el pregón de Déborah Escobar, la proclamación de las Damas y el 40º aniversario de la peña Los Bartoleros.
- Música en vivo: destaca la Fiesta Ye-Yé en la Sierra de los Molinos, la actuación de DePol y la orquesta La Misión.
- Citas solidarias: las actuaciones de la orquesta La Mundial y el tributo a Manuel Carrasco tendrán un tinte solidario. Todo lo recaudado irá destinado a asociaciones locales como Aspana, Asmicrip, Cáritas y Zaragüelles.