Una Sara Montiel gigante: el homenaje de Campo de Criptana (Ciudad Real) a su artista más universal

Campo de Criptana ha homenajeado a su artista más universal. El Ayuntamiento ha presentado la figura del 'Gigante de Sara Montiel'.

Se trata de un proyecto cultural y festivo promovido por la Comisión de Fiestas y financiado por la Junta de Comunidades que ha cobrado vida tras casi tres años de trabajo.

"Es un sueño para todos que Sara siga paseando por nuestras calles y acompañándonos en nuestras fiestas", ha destacado la concejal de Festejos, Berna Manzaneque.

Foto de grupo de la presentación de 'El Gigante de Sara'. Ayuntamiento de Campo de Criptana

El diseño, elaboración y vestuario de este símbolo han corrido a cargo de la Asociación Cultural El Burleta. Será este domingo 23 de agosto, cuando el 'Gigante de Sara Montiel' desfile junto al resto de gigantes y cabezudos para inaugurar las Ferias y Fiestas de Campo de Criptana 2026.

Más de 110 citas culturales, deportivas y de ocio

Los festejos en honor al Santísimo Cristo de Villajos concluyen de manera oficial el 28 de agosto aunque las actividades posteriores se extienden hasta el 6 de septiembre.