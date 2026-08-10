Chillón vivirá una Bajada de la Virgen "histórica" bajo el eclipse solar y triplicará población durante la fiesta de La Vaquilla

Chillón (Ciudad Real) ya cuenta los días para una de las celebraciones más vibrantes de Castilla-La Mancha: la fiesta de La Vaquilla. Esta villa emplazada en pleno Valle de Alcudia rememora del 11 al 16 de agosto la peste negra que les asoló entre 1582 y 1583.

Una tradición declarada Fiesta de Interés Regional que ha sobrevivido más de 400 años y que este 2026 vivirá una de sus ediciones más singulares por la coincidencia con el eclipse solar del 12 de agosto y el reconocimiento de la Bajada de la Virgen del Castillo como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Un título que, en palabras de la alcaldesa, Manuela Escudero, produce "mucha felicidad" entre los chilloneros al ver reconocido "un día tan emotivo que une a todo el pueblo".

Vista general de Chillón (Ciudad Real). Sabor Quijote

La regidora augura una Bajada de la Virgen "como nunca antes vista", ya que la romería que traslada la talla románica del siglo XII desde la sierra hacia el núcleo urbano coincidirá de lleno con el fenómeno astronómico donde la Luna se interpondrá por completo entre la Tierra y el Sol.

La procesión está programada a las 19:00 horas del 12 de agosto y si todo va según lo previsto, el paso discurrirá bajo un cielo oscuro en plena tarde veraniega. "Es el culmen de mi mando. Será un momento absolutamente histórico", afirma Escudero.

Bajada de la Virgen del Castillo de Chillón, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento

Combatir la peste cuatro siglos después

Tras una Bajada de la Virgen sin precedentes, Chillón no descansará. El 13 y 14 de agosto rendirán a la mística con la Fiesta de la Vaquilla. Esta costumbre impulsada por la Hermandad de San Roque en 1587 recrea con su armazón de madera y cornamenta el mortífero paso de la peste negra por el pueblo.

Tras los envites del animal ficticio por las calles entre gritos de "¡Erra! ¡Erra!", la plaza de la Constitución se abarrota el día 14 para presenciar la simbólica "muerte de la peste" a manos del Capitán. Posteriormente, el Baile de la Bandera pone el broche final a la jornada.

La Vaquilla de Chillón. Turismo Castilla-La Mancha

La alcaldesa recalca el carácter "intergeneracional" de este rito centenario. Para Escudero, uno de los mayores orgullos es "ver a niños pequeños corriendo la Vaquilla junto a sus abuelos", demostrando que la llama de la fiesta sigue intacta.

La programación estival de este 2026 se ha completado con la primera edición de una 'Rural Race' con pruebas de fitness moderno adaptadas al entorno agrícola, un original 'Cluedo chillonero' para que los jóvenes descubran la historia del municipio y rutas culturales por casas emblemáticas de Chillón.

Calendario de los días grandes de Chillón

Martes 11 de agosto: noche de rock con el tributo a Fito & Fitipaldis "Corazón Oxidado" (00:00 horas).

noche de rock con el tributo a Fito & Fitipaldis "Corazón Oxidado" (00:00 horas). Miércoles 12 de agosto : misa en la ermita (11:00 horas) y la solemne Bajada de la Virgen del Castillo (19:00 horas) coincidiendo con el eclipse solar. Por la noche, verbena con la orquesta "Rockopop".

: misa en la ermita (11:00 horas) y la solemne Bajada de la Virgen del Castillo (19:00 horas) coincidiendo con el eclipse solar. Por la noche, verbena con la orquesta "Rockopop". Jueves 13 de agosto : primera salida de La Vaquilla de Madera al son del tambor (21:30 horas). A medianoche, actuación de la orquesta "Chasis".

: primera salida de La Vaquilla de Madera al son del tambor (21:30 horas). A medianoche, actuación de la orquesta "Chasis". Viernes 14 de agosto : Salida matutina de La Vaquilla por el camino de las Viñas (7:00 horas), muerte de la peste y folclore (8:00 horas) y Vaquilla del Aguardiente (9:30 horas). Por la noche (22:00 horas), inauguración oficial de la feria con gigantes, cabezudos y pirotecnia, seguida de la orquesta "Olivetti Versiones" y el artista local Javi Serrano.

: Salida matutina de La Vaquilla por el camino de las Viñas (7:00 horas), muerte de la peste y folclore (8:00 horas) y Vaquilla del Aguardiente (9:30 horas). Por la noche (22:00 horas), inauguración oficial de la feria con gigantes, cabezudos y pirotecnia, seguida de la orquesta "Olivetti Versiones" y el artista local Javi Serrano. Sábado 15 de agosto : bueyada infantil (9:30 horas), el multitudinario Día de las Peñas en el Salón Municipal (13:00 horas), recortadores a las 22:00 horas y después, orquesta "Malafama".

: bueyada infantil (9:30 horas), el multitudinario Día de las Peñas en el Salón Municipal (13:00 horas), recortadores a las 22:00 horas y después, orquesta "Malafama". Domingo 16 de agosto: día del patrón San Roque con juegos y actividades infantiles (11:30 horas), solemne procesión (21:00 horas) y fin de fiesta con el "Grupo Conexión" y la coronación de la Reina y Míster.

"Quien viene a Chillón, vuelve"

Con los alojamientos al completo y la previsión de triplicar la población estos días, Manuela Escudero concluye haciendo gala del principal rasgo de identidad de su pueblo: la acogida al visitante.

"Chillón es un lugar donde todos vamos unidos y compartimos los mismos espacios, desde la verbena hasta la procesión". Por ello, la alcaldesa anima a toda la región y resto de España a acercarse a conocer estas costumbres recordando una frase que se repite cada año: "Quien viene a Chillón, siempre vuelve".