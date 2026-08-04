Vandalizan la taquilla de la feria taurina de Ciudad Real con pintadas de "asesinos" y cruces en la cara de los toreros

La taquilla de venta de entradas de la Feria Taurina de la Virgen del Prado de Ciudad Real ha amanecido este martes vandalizada con pintadas dirigidas contra los toreros anunciados en el ciclo.

La empresa gestora de la plaza, Eventos Mare Nostrum, ha denunciado un ataque contra la tauromaquia después de que aparecieran cruces sobre las imágenes de los diestros y mensajes como "asesinos" o "tortura ni arte ni cultura".

Los actos vandálicos se han producido en la taquilla situada en la parte trasera del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde se comercializan las entradas físicas para los festejos programados del 19 al 21 de agosto.

En un comunicado, la empresa ha atribuido las pintadas a "la minoría anti" y ha asegurado que suponen "un claro ataque a la libertad de expresión y a la tauromaquia como expresión artística".

Además, hace un llamamiento a los aficionados para responder llenando los tendidos durante la feria.

Pintada con la palabra "asesinos" en la taquilla. Eventos Mare Nostrum

"Ante el sectarismo de los violentos, no queda otra que reaccionar como solo los aficionados al mundo del toro saben hacer: acudiendo en masa a la plaza del 19 al 21 de agosto para defender la feria y mostrar que lo sucedido esta madrugada no representa a los ciudadanos de Ciudad Real", sostiene la empresa.

Promoción para jóvenes

Coincidiendo con este incidente, Eventos Mare Nostrum ha lanzado una campaña dirigida a los menores de 25 años para facilitar su asistencia a los dos principales carteles del abono.

La promoción permitirá adquirir entradas por 20 euros para la corrida del 20 de agosto, protagonizada por Víctor Puerto en su despedida de la afición ciudadrealeña junto a Daniel Luque y Samuel Navalón, y por 25 euros para la corrida mixta del 21 de agosto, en la que están anunciados Diego Ventura, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Las localidades promocionales corresponden a los tendidos 5 y 6 y ya pueden adquirirse a través de la página web oficial de la empresa, sin gastos de gestión hasta el próximo 9 de agosto. Además, podrán abonarse con el Bono Cultural Joven.

La feria arrancará el 19 de agosto con una novillada con picadores en homenaje a Santiago Barrero San Román y continuará con dos corridas que marcarán el regreso de varias figuras del toreo a la plaza de Ciudad Real.