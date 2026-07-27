El peruano Jesús Herrera brilla en Ciudad Real: corta cuatro orejas en el inicio de la Feria de la Virgen del Prado

El abono de la Feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real no pudo arrancar de mejor manera. Una extraordinaria novillada de Manuela Patón, tres novilleros entregados para aprovechar sus cualidades y una afición que respondió llenando la mitad del aforo de la plaza.

El peruano Jesús Herrera, de la escuela de Ciudad Real, fue declarado triunfador del certamen José Ruiz Calatraveño tras cortar cuatro orejas. Tuvo una arrolladora actuación en sus dos turnos, mostrándose cuajado y preparado para retos mayores.

Tres apéndices paseó el ciudadrealeño Juan Robles tras dos faenas repletas de entrega y coraje con capote y muleta ante sus paisanos.

Por su parte, el alicantino Rodrigo Villalón —el más nuevo de los tres— dejó los muletazos de mayor clase y entidad del festejo al novillo que cerró plaza.

Los tres abandonaron el coso en volandas y firmaron el mejor inicio posible para una feria que se retomará del 19 al 21 de agosto con dos corridas de toros con la presencia de las figuras del toreo y una novillada picada.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Ciudad Real. Domingo, 26 de julio de 2026. Final del II certamen “José Ruiz Calatraveño”. Se lidiaron erales de Manuela Patón, muy bien presentados y de muy buen juego en líneas generales.

Juan Robles: oreja y dos orejas.

Jesús Herrera: dos orejas y dos orejas tras aviso.

Rodrigo Villalón: oreja y dos orejas.

Entrada: media plaza en tarde muy agradable. A la conclusión del festejo, Jesús Herrera recogió de manos del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, el premio al triunfador del certamen.