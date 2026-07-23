Todo listo en Alcázar de San Juan para el Fin de Semana del Patrimonio: más de 80 visitas guiadas a 30 espacios históricos

La concejala de Cultura de Alcázar de San Juan, Cristina Perea, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la programación del Fin de Semana del Patrimonio 2026, que se desarrollará durante los días 1 y 2 de agosto.

Perea ha dado a conocer los pormenores de esta cita que combina la divulgación histórica local con el impulso turístico del municipio. La edición de este año gira temáticamente en torno al VIII Centenario de la Parroquia de Santa María la Mayor, sirviendo como eje transversal para repasar la evolución del patrimonio alcazareño desde la Edad Media hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX.

En total, se ofrecerán 30 espacios emblemáticos visitables, 80 pases de visitas y rutas guiadas en grupos reducidos, previendo una participación cercana a las 2.500 personas.

En la rueda de prensa, Cristina Perea ha destacado la relevancia estratégica de este evento para la ciudadanía y para los visitantes: "Este programa forma parte de una estrategia de sensibilización y conocimiento de nuestro patrimonio por parte de las vecinas y vecinos de Alcázar. Pero también es una acción de promoción para mostrar a cientos de visitantes el potencial de Alcázar como destino turístico", ha explicado Perea.

Respecto al eje temático de esta edición, ha añadido que "hemos querido vincular las manifestaciones artísticas, las distintas manifestaciones, música, teatro, danza, circo, que se distribuirán por toda la ciudad con la conmemoración de los 800 años de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Este hito nos va a servir para analizar el gran legado histórico de nuestra ciudad, la historia de nuestra ciudad".

Entre las principales novedades de este año, destacan la ruta de la fauna alada en el barrio de Santa María, la apertura del 'Archivo de puertas adentro' con la visita a tres casas particulares singulares, observaciones astronómicas y cosmónicas desde los molinos con telescopio profesional y la interpretación del funcionamiento del molino Fierabrás.

Asimismo, se incorpora la visita guiada al complejo de dunas junto al cerro Mesado (un paraje de 1.500 hectáreas único en Europa) y las visitas a las casas museo de la Hermandad de Jesús Nazareno y la Cofradía del Santo Entierro.

Fin de Semana del Patrimonio 2026. Ayuntamiento de Alcázar

La oferta se completa con la gymkana urbana familiar, un 'escape room' temático sobre la mujer de Alcázar en la Casa de Cultura, animaciones de danza y teatro a cargo de colectivos locales, el espectáculo circense Playtime en la Plaza de España y la ruta gastronómica de los 'Perlerines, vinos y tapas' en ocho establecimientos hosteleros promovida por ASECEM.

Las personas interesadas en participar en las distintas rutas y visitas guiadas deberán inscribirse previamente a partir del próximo lunes, 27 de julio, de forma presencial o telefónica en la Oficina de Turismo (en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas).

Toda la información detallada y la guía interactiva con códigos QR están a disposición del público en la web oficial turismoycultura.alcazardesanjuan.es.