CCOO denuncia el "caos" que atraviesa la estación de tren de Alcázar de San Juan: "La situación es lamentable"

CCOO ha denunciado la "lamentable" situación en la que se encuentra la estación de tren de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), sin personal de Adif nada más que por la mañana. Esta situación obliga al personal de taquillas y al de vigilancia a realizar tareas de información a todo el personal que se encuentra en la estación "desamparado", con el "consiguiente malestar por los continuos retrasos y la falta de información".

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Ciudad Real achaca el "caos" en la línea ferroviaria Madrid-Alcázar-Jaén a la "ausencia de una buena planificación" por parte de Renfe, así como a la "falta de inversiones".

"La falta de material y las averías en los trenes vienen dejando desde el pasado 2 de julio un sinfín de retrasos, cancelaciones e incidencias que están sufriendo las personas usuarias", ha expresado el sindicato.

Una política de recortes de plantilla que "está dejando en total desamparo a cientos de viajeros que pasan por esta estación diariamente".

"Escaso personal"

Asimismo, CCOO ha criticado que la plantilla del personal de Adif como factores de estación ha sido suprimida hasta quedar un único agente de servicio en el turno de mañana.

"El personal de taquillas trabaja bajo mínimos, con la incertidumbre de que cualquier posible incidencia en el personal sea motivo de tener que cerrar el servicio de venta en algún turno por falta de personal", ha indicado.

Y ha detallado que desde el 2 de julio se han producido retrasos que oscilan "entre los 38 y los 210 minutos" en diferentes trenes y estaciones, por lo que ha habido que llevar a cabo transporte en autobús.

"Todas estas incidencias se repitieron durante la pasada semana, de tal forma que el PAT se ha convertido en lo habitual estos días. Como guinda, el día 11 de julio el tren de Ciudad Real-Alicante salió de Ciudad Real con 159 minutos de retraso, con 154 minutos en Alcázar y con 179 minutos al destino final", ha afirmado.

Por ello, el sindicato ha señalado que este rosario de retrasos y cancelaciones ha dejado un balance de cientos de viajeros "desatendidos y cabreados, viendo el personal de taquillas como la situación se convertía en insostenible por momentos, debido al número de quejas y el hartazgo de los viajeros".

"Para colmo, la estación de Alcázar no dispone de máquina autovending, para que las personas viajeras puedan comprar una botella de agua y aplacar los rigores de las temperaturas extremas que estamos sufriendo", han lamentado.