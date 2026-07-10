La Junta publicará en agosto ayudas para la investigación de patrimonio arqueológico: beneficiarán a 40 proyectos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la segunda quincena de agosto se publicará la resolución definitiva de ayudas a investigación para proyectos de excavación delpatrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha.

Así lo ha expresado desde el Parque Arqueológico de Alarcos en Poblete (Ciudad Real), donde ha inaugurado las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14, detallando que la convocatoria de ayudas beneficiará a unas 40 peticiones.

Page ha agradecido a todas las administraciones que han colaborado en la mejora de las nuevas instalaciones de interpretación y visita del Parque Arqueológico de Alarcos y ha destacado los fondos recibidos de la Unión Europea. Al respecto, ha presumido de que Castilla-La Mancha esté entre las tres primeras regiones del país que mejor uso hace de las partidas procedentes de Bruselas.

"Podemos decir que Castilla-La Mancha va a ser una de las tres primeras que mejor y más ha gastado los fondos europeos asignados. Y somos la primera comunidad autónoma en repescar fondos que otros no han sido capaces de gastar y gastarlos aquí", ha expresado.

Parque Arqueológico de Alarcos

Durante el acto, Page ha estado acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional, Amador Pastor; el subdelegado del Gobierno central en Ciudad Real, Francisco Broceño; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; Page ha indicado que

"Es esencial no estar reñidos con nuestra historia, asumirla en lo que tiene de buena y lo que tiene de mala. La riqueza de este país está en el cruce de civilizaciones e incluso en derrotas, como la que aquí aconteció, que nos llevó a la implicación musulmana y después a la reconquista cristiana hasta el día de hoy", ha afirmado el presidente autonómico.

Las actuaciones llevadas a cabo en el Parque Arqueológico Alarcos han contado con una inversión de 1,6 millones de euros para crear nuevas infraestructuras con el objetivo de hacerlo "más eficiente, virtual y accesible".

El Gobierno regional ha destinado cerca de 7,3 millones de euros para llevar a cabo actuaciones en 14 parques arqueológicos, yacimientos visitables y monumentos bienes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.