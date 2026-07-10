Visita al Parque Arqueológico de Alarcos en Poblete (Ciudad Real).

Visita al Parque Arqueológico de Alarcos en Poblete (Ciudad Real). JCCM

Ciudad Real

La Junta publicará en agosto ayudas para la investigación de patrimonio arqueológico: beneficiarán a 40 proyectos

Este viernes se han inaugurado las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14 en el Parque Arqueológico de Alarcos en Poblete (Ciudad Real).

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la segunda quincena de agosto se publicará la resolución definitiva de ayudas a investigación para proyectos de excavación delpatrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha.

Así lo ha expresado desde el Parque Arqueológico de Alarcos en Poblete (Ciudad Real), donde ha inaugurado las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14, detallando que la convocatoria de ayudas beneficiará a unas 40 peticiones.

Page ha agradecido a todas las administraciones que han colaborado en la mejora de las nuevas instalaciones de interpretación y visita del Parque Arqueológico de Alarcos y ha destacado los fondos recibidos de la Unión Europea. Al respecto, ha presumido de que Castilla-La Mancha esté entre las tres primeras regiones del país que mejor uso hace de las partidas procedentes de Bruselas.

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"Podemos decir que Castilla-La Mancha va a ser una de las tres primeras que mejor y más ha gastado los fondos europeos asignados. Y somos la primera comunidad autónoma en repescar fondos que otros no han sido capaces de gastar y gastarlos aquí", ha expresado.

Parque Arqueológico de Alarcos

Durante el acto, Page ha estado acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional, Amador Pastor; el subdelegado del Gobierno central en Ciudad Real, Francisco Broceño; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; Page ha indicado que

"Es esencial no estar reñidos con nuestra historia, asumirla en lo que tiene de buena y lo que tiene de mala. La riqueza de este país está en el cruce de civilizaciones e incluso en derrotas, como la que aquí aconteció, que nos llevó a la implicación musulmana y después a la reconquista cristiana hasta el día de hoy", ha afirmado el presidente autonómico.

Las actuaciones llevadas a cabo en el Parque Arqueológico Alarcos han contado con una inversión de 1,6 millones de euros para crear nuevas infraestructuras con el objetivo de hacerlo "más eficiente, virtual y accesible".

El Gobierno regional ha destinado cerca de 7,3 millones de euros para llevar a cabo actuaciones en 14 parques arqueológicos, yacimientos visitables y monumentos bienes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.