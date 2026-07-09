Diego Ventura, Talavante y Roca Rey conforman el cartel de lujo para la Feria Taurina 2026 de Ciudad Real

El museo López Villaseñor de Ciudad Real ha albergado este miércoles la presentación de la Feria de la Virgen del Prado 2026, un abono que se compone de cuatro festejos: dos corridas de toros, una de ellas mixta, una novillada con picadores, otra sin caballos y que se celebrará los días 26 de julio y 19, 20 y 21 de agosto.

En el segundo año de gestión de la empresa Eventos Mare Nostrum, las máximas figuras regresan al coso ciudadrealeño y lo hacen con un cartel estelar, en un festejo mixto con toros de Guiomar Cortés de Moura para Diego Ventura y de Victoriano del Río para Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

Víctor Puerto, en el año de su despedida de los ruedos, hará el último paseíllo de su carrera en Ciudad Real acompañado de los triunfadores de las dos últimas temporadas en esta plaza, Daniel Luque y Samuel Navalón, para dar cuenta de una corrida de Aarauz de Robles.

Especialmente destacable es la apuesta de la empresa y las instituciones de Ciudad Real, una vez más, por el futuro de la tauromaquia. La novillada con picadores, con el hierro de Toros de San Román, se celebrará el 19 de agosto y servirá para rendir homenaje al joven ganadero titular de la divisa, Santiago Barrero San Román, fallecido trágicamente hace unos meses en un festejo popular.

El 26 de julio, con motivo de las Fiestas de la Pandorga, será el turno de los más noveles en el festejo sin caballos en el que se pondrá en liza el II trofeo “José Ruiz Calatraveño”.

El vanguardista cartel anunciador, obra de Iván Estupiñá, ha sido presentado en una concurrida gala celebrada en el Museo López Villaseñor, conducida por la periodista Ana Pobes y que contó con la actuación en directo del cantaor Quintín Zamora y a la que no faltaron el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que encabezaron una larga lista de autoridades, así como representantes de la sociedad ciudadrealeña.

También asistieron la práctica totalidad de los novilleros anunciados en el ciclo, así como Víctor Puerto, que tuvo su propio espacio en la gala y se mostró ilusionado y muy responsabilizado de cara a su compromiso en la última Feria de la Virgen del Prado en la que se vestirá de luces.

Los carteles completos son los siguientes:

Domingo 26 de julio

Final del II Certamen “JOSÉ RUIZ CALATRAVEÑO”.

Novillada sin picadores.

6 novillos de MANUELA PATÓN, de Villamanrique (Ciudad Real):

- JUAN ROBLES E.T. Ciudad Real.

- JESÚS HERRERA E.T. Ciudad Real.

- RODRIGO VILLALÓN E.T. Alicante.

Miércoles 19 de agosto

Novillada con picadores.

6 novillos-toros de TOROS DE SAN ROMÁN, de Villamanrique (Ciudad Real).

HOMENAJE A SANTIAGO BARRERO SAN ROMÁN:

- ADRIÁN REINOSA.

- JAVIER FERNÁNDEZ, que debuta con picadores.

- APARICIO ROMERO, que debuta con picadores.

Jueves 20 de agosto

Corrida de toros.

6 toros de ARAUZ DE ROBLES:

- VÍCTOR PUERTO, en el año de su despedida.

- DANIEL LUQUE, triunfador 2024.

- SAMUEL NAVALÓN, triunfador 2025.

Viernes 21 de agosto

Corrida de toros mixta.

2 toros de GUIOMAR CORTÉS DE MOURA:

- DIEGO VENTURA.

4 toros de VICTORIANO DEL RÍO - TOROS DE CORTÉS:

ALEJANDRO TALAVANTE.

ROCA REY.

Todos los festejos comenzarán a las 19:30h.

Información de venta de abonos y localidades

- Renovación de abonos en taquilla del ayuntamiento y online: del 10 al 16 de julio.

- Nuevos abonos en taquilla del ayuntamiento y online: del 10 al 19 de julio.

- Entradas sueltas online, en www.torosciudadreal.es, desde el 20 de julio.

- Entradas sueltas en taquilla del ayuntamiento del 20 de julio al 2 de agosto y del 10 al 21 de agosto.

- Entradas sueltas en taquilla de la plaza de toros el día 26 de julio y los días 19, 20 y 21 de agosto.

- Horario taquillas del ayuntamiento: de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30, y los días de festejo desde las 11 hasta las 19h.

- Horario taquillas de la plaza los días de festejo, desde las 10 de forma ininterrumpida hasta el inicio del festejo.