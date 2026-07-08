Estas son las carreteras de Ciudad Real que la Junta de Castilla-La Mancha mejorará con 19 millones

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha recordado este martes el compromiso del Gobierno regional con la mejora de la red autonómica de carreteras: "Queremos garantizar la movilidad en condiciones de calidad y de seguridad, especialmente en el medio rural".

Durante la presentación de las actuaciones que se van a acometer en la CM-412, entre Pozo de la Serna y Villanueva de los Infantes, Caballero ha asegurado que desde la Junta ya hay prevista una inversión de 19 millones de euros en la provincia de Ciudad Real para los próximos cinco años.

Este montante recoge obras de mantenimiento de firmes correspondientes al contrato de 2026, que cuentan con un plazo de ejecución de 2,5 años, prorrogable a otros 2,5 años y con una inversión inicial de 9,5 millones, con otra prórroga de 9,5 millones.

"Desde que Page es presidente, se han mejorado más de 500 kilómetros de la red regional en la provincia de Ciudad Real con una inversión total de más de 52,6 millones" ha señalado Caballero, quien ha recordado que desde 2023 la provincia cuenta con 115 kilómetros acondicionados gracias a una financiación de 8,5 millones.

En los últimos tres años, se han invertido un total de 59,5 millones en el acondicionamiento de 311 kilómetros de carretera. Una cifra que se engloba en los 311 millones invertidos desde 2015 para la mejora de 2.197 kilómetros en toda la comunidad.

Rehabilitación de la CM-412

Caballero ha explicado que la rehabilitación del firme en la CM-412 desde Pozo de la Serna a Villanueva de los Infantes contará con una inversión de 2,2 millones. Una actuación que se plantea en dos fases: primero en el tramo Pozo de la Serna a Alcubillas y posteriormente el tramo Alcubillas a Villanueva de los Infantes.

La rehabilitación completará la reparación de esta carretera en la que trabajaron en los tramos entre Almagro-Valdepeñas y Valdepeñas-Pozo de la Serna.

El vicepresidente segundo ha aprovechado para anunciar las dos rehabilitaciones que se llevarán a cabo durante el verano: la carretera CM-4135 en el tramo Porzuna a Piedrabuena que contará con un presupuesto estimado de 1,2 millones y la carretera CM-4017 de PK 70,550 a Retuerta del Bullaque, que tendrá una inversión de 400.000 euros.

En la CM-420, a la altura del tramo entre Daimiel y Puerto Lápice, se han desarrollado actuaciones de fresado y reposición selectiva con un presupuesto de 150.000 euros, según ha añadido Caballero.

De cara a septiembre hay prevista una rehabilitación del firme en la travesía de Calzada de Calatrava y actuaciones en puntos puntuales de CM-4122 y CM-4111, con una inversión estimada de 300.000 euros.

Caballero ha recordado el compromiso del Gobierno regional con la movilidad en Campo de Montiel: "Lo hacemos porque somos conscientes de la importancia de la movilidad en esta comarca con la que estamos absolutamente comprometidos" y ha señalado que las mejoras realizadas en varias carreteras de la comarca suman ya los siete millones de euros invertidos

El programa de Transporte Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel, incluye a 15 municipios y a más de 18.000 habitantes. Un programa que mide su éxito en los 130.843 billetes vendidos desde que se puso en marcha: "Es un servicio pionero que se ha convertido en una referencia en materia de movilidad sostenible y también como política de éxito para abordar el reto demográfico a nivel europeo", ha apuntado Caballero.