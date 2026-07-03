El Ayuntamiento de Ciudad Real recurrirá la devolución de 600.000 euros y acusa a la Junta de persecución

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha cargado este viernes contra la gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Plan Corresponsables y ha anunciado que recurrirá los expedientes con los que la administración regional reclama la devolución de cerca de 600.000 euros correspondientes a las anualidades de 2022 y 2023.

La concejal de Igualdad, María José Escobedo, ha denunciado lo que considera una "alarmante falta de empatía del Gobierno regional con las familias" y ha asegurado que el consistorio llegará "hasta el final" en la defensa de los recursos destinados a la conciliación.

Según ha explicado, el Ayuntamiento se ha visto obligado este año a asumir con fondos propios el programa municipal 'Concilia Ciudad Real', dotado con 42.000 euros, para garantizar el servicio de conciliación entre los meses de enero y mediados de junio mientras se resolvía la convocatoria del Plan Corresponsables.

Escobedo ha atribuido esta decisión al retraso de la Junta en la resolución del programa y ha señalado que el consistorio no podía dejar sin cobertura a las familias usuarias del servicio.

Devolución del importe

La edil ha criticado además la evolución de la financiación autonómica del Plan Corresponsables desde su puesta en marcha, asegurando que las aportaciones de la Junta se han reducido un 48 % en los últimos años. A su juicio, esta situación evidencia una "falta de empatía" hacia las necesidades de conciliación de las familias y obliga a los ayuntamientos a asumir un mayor esfuerzo económico.

Uno de los principales motivos de la comparecencia ha sido el anuncio de los expedientes de reintegro comunicados por la Junta, mediante los que reclama al Ayuntamiento la devolución de aproximadamente 600.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023.

Escobedo considera "intolerable" esta reclamación al entender que el dinero se destinó íntegramente a la prestación del servicio y recuerda que la propia administración regional emitió en 2024 una declaración favorable sobre la justificación correspondiente a 2022.

"Ahora, dos años después, pretenden aplicar un cambio de criterio arbitrario que atenta contra la seguridad jurídica", ha afirmado la responsable municipal, quien sostiene que la reclamación responde a "interpretaciones formales y burocráticas sobre contratación" y no a una incorrecta utilización de los fondos.

"Reducir las trabas administrativas"

La concejal ha insistido en que "no falta dinero, no se han desviado fondos y nunca se ha dejado de prestar el servicio", por lo que el Ayuntamiento presentará los correspondientes recursos administrativos contra lo que considera unos expedientes "injustificados".

"Este Ayuntamiento va a defender hasta el final el dinero de sus vecinos, el empleo de sus profesionales y la conciliación de sus familias", ha subrayado.

Por último, Escobedo ha reclamado a la Junta de Comunidades una financiación "suficiente, estable y previsible" para el desarrollo del Plan Corresponsables y ha pedido reducir las trabas administrativas que, a su juicio, dificultan la prestación de estos servicios por parte de los ayuntamientos.

La concejal ha defendido que el objetivo de la administración regional debe centrarse en facilitar la conciliación familiar y garantizar la continuidad de programas que permiten compatibilizar la vida laboral y personal de cientos de familias en la capital.