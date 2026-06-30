Ciudad Real instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para seguir los partidos de España en el Mundial

Los aficionados al fútbol podrán seguir desde este jueves los partidos de la selección española en el Mundial desde el corazón de Ciudad Real. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para retransmitir en directo los encuentros del combinado nacional durante la fase final del campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El dispositivo se estrenará este jueves con el partido de dieciseisavos de final que enfrentará a España y Austria a partir de las 21:00 horas. Además de la retransmisión del encuentro, el Consistorio ha preparado actividades de animación desde una hora antes para que los aficionados puedan vivir el ambiente previo.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha explicado que la intención del Ayuntamiento es repetir la iniciativa en todas las eliminatorias que dispute la selección si consigue seguir avanzando en el torneo.

Público disfrutando de un partido de España en Ciudad Real.

"Para que todo el mundo vaya allí a pasárselo bien, a animar a España y a que seamos una vez más referentes en Ciudad Real y que todo el mundo disfrute", ha asegurado el edil.

Beltrán ha destacado que la pantalla contará con una superficie de 25 metros cuadrados y un sistema de sonido envolvente similar al que ya se utilizó en la final de la Eurocopa y en la final del Mundial femenino.

Tecnología de última generación

El concejal ha asegurado además que se trata de "una de las pantallas más grandes que se han puesto en la historia de nuestro Ayuntamiento", equipada con tecnología de última generación para ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes.

"Son 25 metros cuadrados de la última generación de pantallas para que todo el mundo de Ciudad Real vea el fútbol que se merece y vayamos allí a animar a nuestra selección", ha concluido.