Fenavin pone en marcha la cuenta atrás de su edición de 2027 con la apertura de inscripciones

La Feria Nacional del Vino (Fenavin) ha activado la cuenta atrás de su edición de 2027 con la apertura oficial del plazo de inscripciones a través de su página web.

Tras el éxito alcanzado en Fenavin 2025, con cerca de 600.000 reuniones comerciales durante los tres días de celebración, la Feria Nacional del Vino abre una nueva convocatoria con el objetivo de "continuar con el impulso de las oportunidades comerciales para bodegas, compradores y profesionales del sector procedentes de todo el mundo", según ha informado la organización del evento.

Además, recuerdan que la pasada edición reunió a 1.922 bodegas y contó con la participación de más de 21.000 compradores, de los cuales 4.500 fueron internacionales procedentes de 94 países.

"La presencia de importadores de mercados estratégicos y la incorporación de nuevos países reforzaron el carácter internacional de una feria que amplía horizontes para el vino español", valoran.

La profesionalización fue otro de los objetivos alcanzados en 2025, con una elevada presencia de compradores y profesionales entre los más de 44.000 acreditados, lo que posicionó a Fenavin como el principal punto de encuentro comercial del sector vitivinícola en España.

Del mismo modo, la feria volvió a convertirse en el escaparate de las principales tendencias del sector y la Galería del Vino reunió cerca de 1.500 referencias seleccionadas para la degustación de los productos presentes en la feria.

Con la apertura de las inscripciones para 2027, Fenavin reafirma su apuesta por la internacionalización, la innovación y la generación de oportunidades de negocio para el conjunto del sector vitivinícola.