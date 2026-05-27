La Diputación de Ciudad Real reconocerá a entidades y colectivos por el Día de la Provincia: todos los galardones

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha presentado este miércoles las distinciones y la programación del Día de la Provincia 2026, que se celebrará en Miguelturra del 22 al 27 de junio. Una celebración en la que se reconocerá a entidades y colectivos de los ámbitos educativo, social, cultural, deportivo y económico.

Durante el acto institucional del 26 de junio, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (CERE), se entregarán los tradicionales Quijotes y Medallas de la Provincia, con los que la institución busca reivindicar por tercer año consecutivo "el orgullo de pertenencia" a Ciudad Real.

Entre las distinciones anunciadas figura el Quijote al Mérito Socioeducativo para la Facultad de Educación, por el proyecto solidario que desarrolla desde hace más de dos décadas en apoyo al pueblo saharaui.

El Quijote al Mérito Socioeconómico recaerá en Cooperativa Virgen de las Viñas, reconocida por su trayectoria en el sector vitivinícola, mientras que el Quijote al Mérito Deportivo será para el Balonmano Pozuelo tras el ascenso de su equipo femenino a la Liga Iberdrola.

Asimismo, el reconocimiento sociocultural será para Ática Castilla-La Mancha, por su trayectoria en defensa del sector cinegético; y el socioasistencial para Siloe, por su trabajo con personas con toxicomanías.

El Quijote al Mérito Municipal se ha concedido al Ayuntamiento de Ciudad Real por sus políticas de transparencia, mientras que las Medallas de la Provincia 2026 reconocerán a la Diócesis de Ciudad Real, al Servicio Provincial Contra Incendios y Salvamento (SCIS) y a la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha.

Valverde ha subrayado que el Día de la Provincia es una jornada para "hacer patente el orgullo de pertenencia a esta tierra" y reconocer a entidades que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico del territorio.

La programación incluirá actividades culturales, gastronómicas y solidarias previas al acto institucional, así como un concierto del grupo La La Love You el 26 de junio y un festival taurino como cierre el día 27.