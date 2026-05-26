El Ayuntamiento de Ciudad Real destinará 800.000 euros a la renovación de otras 24 calles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde a una nueva fase del Plan de Obras Municipales, que contempla de renovación de 24 calles con un presupuesto de 800.000 euros.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, que ha recordado que este nuevo proyecto de asfaltado se suma a las actuaciones que el Consistorio ya ha ejecutado en distintos puntos de la ciudad y a las 27 calles incluidas en el Plan de Obras de 2025.

Una vez ejecutadas las actuaciones pendientes, el Consistorio habrá mejorado alrededor de medio centenar de calles dentro de este bloque de mejora del viario.

Entre las calles incluidas en esta nueva fase figuran la calle Alarcos, la avenida de La Mancha, Altagracia, Elisa Cendreros o Pozo Dulce.

Además, se incluye el proyecto de pavimentación de acerados en el paseo Carlos Eraña, aprobado también por la Junta de Gobierno Local con un presupuesto de 251.000 euros. La actuación contempla la rehabilitación y refuerzo del firme de la calzada, además de la adecuación de los acerados para cumplir con las normas de accesibilidad.

Más proyectos

Otro de los expedientes aprobados ha sido el proyecto para la renovación de redes en la plaza de El Trillo, por un importe de 64.000 euros.

En materia de vivienda, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo proyecto para la construcción de 18 viviendas en la calle Calvario, número 13.

Otro de los puntos destacados ha sido la adquisición de los terrenos de la conocida "casa okupa" del Parque de Gasset, por un importe de 402.000 euros.

"Se está estudiando el uso que podrá darse a esta zona, después de que el inmueble se hubiera convertido en un foco de problemas. Desde Urbanismo se trabaja ahora en la mejor fórmula para replantear este espacio", ha sentenciado.