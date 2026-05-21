Fundación Synesis aborda un debate en Ciudad Real centrado en el relevo generacional en la Administración Local

Ciudad Real ha acogido la jornada 'Hacia dónde va la Administración: hacia dónde van los servicios a la ciudadanía', organizada por la Fundación Synesis junto a la Cátedra de Innovación Deportiva Ebone (CIDE), que ha tenido lugar en el Museo Elisa Cendrero.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, expertos en gestión pública y agentes económicos y sociales para analizar el futuro de la administración local y su capacidad de adaptación a un contexto marcado por nuevas demandas ciudadanas, mayores exigencias normativas y la necesidad de prestar servicios públicos más ágiles, sostenibles y cercanos.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido el relevo generacional dentro de las administraciones públicas. Los participantes han coincidido en señalar que el envejecimiento de las plantillas y las dificultades para atraer talento joven representan uno de los grandes desafíos de los próximos años.

Por ello, se ha incidido en la importancia de avanzar hacia modelos organizativos más modernos, flexibles y atractivos, capaces de combinar estabilidad laboral, innovación, capacitación técnica y vocación de servicio público.

Según ha informado la institución provincial, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, junto al vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, ha participado en la inauguración, en la que el presidente de la Fundación Synesis, Javier Blanco, ha subrayado que las administraciones locales y provinciales continúan siendo "las instituciones más cercanas a la sociedad" y ha defendido la necesidad de abrir espacios de debate que permitan afrontar desafíos como el relevo generacional en la función pública, la evolución del Estado del bienestar y el incremento de la demanda de servicios cada vez más complejos y especializados.

Asimismo, ha señalado que la actual legislación en materia de contratación pública condiciona gran parte de las fórmulas de colaboración existentes, por lo que consideró fundamental analizar cómo optimizar estos mecanismos para garantizar una mejor atención a los ciudadanos.

Un momento decisivo

Mientras, Valverde ha reparado en que la Administración pública atraviesa un momento decisivo que exige "reflexión, serenidad y una visión estratégica sobre el modelo de servicios públicos que se quiere construir para el futuro".

En este sentido, ha subrayado que la Administración, por su propia naturaleza, es más rígida que el ámbito privado, aunque recordó que esa rigidez también garantiza seguridad jurídica y protección para los ciudadanos. En este contexto, ha defendido la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre ambos sectores para lograr un objetivo común: ofrecer servicios públicos de mayor calidad, más eficientes y adaptados a la realidad actual.

El presidente de la Diputación ha insistido en que la colaboración público-privada no es una cuestión nueva, pero sí cada vez más necesaria debido a la creciente complejidad tecnológica, normativa y organizativa que afrontan las administraciones.

Ha señalado que la rapidez con la que evolucionan la tecnología, la legislación y las demandas sociales obliga a las instituciones públicas a apoyarse en la especialización y capacidad de adaptación del sector privado.

Asimismo, ha puesto el foco en la sostenibilidad económica de los servicios públicos, recordando que los recursos son "limitados" y que será necesario priorizar qué servicios se prestan y cómo se hace para garantizar su calidad y viabilidad futura.

A juicio de Valverde, cualquier fórmula de colaboración debe orientarse siempre al interés general y al fortalecimiento de lo público, asegurando que estas alianzas sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos y reforzar el papel de la Administración como referencia en la prestación de servicios públicos.

Francisco Cañizares

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado que la velocidad a la que avanzan la tecnología y la sociedad obliga a las administraciones a adaptarse de manera constante y a reforzar su cooperación con empresas especializadas.

Cañizares ha defendido la importancia de mantener los máximos estándares de seguridad y garantías en la prestación de los servicios públicos, al tiempo que ha apostado por fortalecer la comunicación entre el sector privado y los profesionales de la función pública para afrontar con éxito los retos de futuro.