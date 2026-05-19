El diputado ciudadrealeño Enrique Belda, nuevo secretario de Asuntos Constitucionales del PP nacional

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El Partido Popular ha nombrado a Enrique Belda, diputado en el Congreso por la provincia de Ciudad Real, como nuevo secretario de Asuntos Constitucionales del partido nacional.

La Junta Directiva Nacional del PP ha aprobado el nombramiento del ciudadrealeño para asumir esta importante responsabilidad dentro de la Vicesecretaría de Regeneración Institucional que lidera Cuca Gamarra.

Por su parte, el PP de Ciudad Real ha mostrado su "orgullo" por este "merecido reconocimiento a su trayectoria, compromiso y excelente trabajo" desarrollado durante sus años en política.

"Su preparación, rigor y vocación de servicio público son garantía del gran papel que desempeñará en esta nueva etapa. Estamos convencidos de que llevará a cabo una excelente labor en una responsabilidad de especial relevancia para el fortalecimiento institucional y constitucional del país", ha expresado.

Biografía

Enrique Belda (Ciudad Real, 1969) es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Se licenció en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y obtuvo el Doctorado en 1999.

Su carrera política comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real (1991 – 2000 y 2019 – 2023). También ha formado parte del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (2006-2019. Y en 2023 fue elegido diputado por Ciudad Real en el Congreso de los Diputados.