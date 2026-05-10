Almodóvar del Campo inicia su Año Santo concedido por el Papa León XIV: se cumplen 500 años de la misa de su patrón

Almodóvar del Campo se ha convertido oficialmente en el epicentro de la fe católica en Castilla-La Mancha. Este sábado, 9 de mayo, la localidad arrancó oficialmente su tercer Año Jubilar Avilista que conmemora los 500 años de la ordenación sacerdotal y la primera misa celebrada por San Juan de Ávila, patrón local, en el municipio ciudadrealeño en 1526.

Este Año Jubilar o Año Santo, concedido expresamente por el Papa León XIV, se extenderá hasta mayo de 2027, permitiendo a los feligreses que visiten la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almodóvar obtener la indulgencia plenaria (remisión total ante Dios, eliminando cualquier necesidad de purificación en el purgatorio).

La jornada, cargada de simbolismo, comenzó con la apertura de la Puerta Santa. El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, fue el encargado de cumplir con el rito ante la expectación de cientos de personas.

Apertura del Año Jubilar de Almodóvar del Campo. Diputación de Ciudad Real

La cita sirvió también para la esperada reapertura al culto del templo tras dos años de complejos trabajos arqueológicos y de restauración que han permitido sacar a la luz el pasado medieval del edificio. Destaca la creación de una 'Vía Sacra' en el pasillo central y una nueva zona donde contemplar las columnas originales del siglo XIII.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acompañado por el alcalde, José Lozano, anunció su intención de proponer la Medalla de la Provincia para la Diócesis de Ciudad Real.

Cartel de actos Año Jubilar Almodóvar. Ayuntamiento

Valverde destacó que este jubileo sitúa a Almodóvar "en el centro de la historia de España" y subrayó el compromiso de la institución provincial con evento que combina fe, cultura y un gran potencial turístico para la comarca del Valle de Alcudia.

Relevo generacional en el altar

El joven seminarista Saúl Calvo Sanz, natural de la localidad vecina de Brazatortas, recibió la ordenación diaconal en un marco inmejorable que refleja la vigencia de la vocación avilista durante estos 500 años.

Tras la resaca emocional de la apertura, la espiritualidad en Almodóvar sigue. Este domingo 10 de mayo, con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, se desarrolla una función solemne al mediodía y como broche de oro, la procesión de las reliquias del patrón portadas por los seminaristas a las 21:00 horas.

Dichas reliquias recorrerán las calles del centro, realizando paradas en las casas natales de los dos santos locales —Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción—. Por último, el Triduo (tres días de devoción - 11,12 y 13 de mayo) promete dejar imágenes para el recuerdo en este inicio del año santo.