Alberto, el médico rural de un pueblo de Ciudad Real, se jubila: "Tratamos a la persona desde que nace hasta que muere"

La localidad de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) ha homenajeado al médico de familia Alberto Jurado, un doctor recién jubilado tras más de dos décadas de servicio en este municipio y otros pueblos cercanos.

"Solo puedo decir cosas buenas y bonitas de mi profesión", ha dicho el facultativo ya retirado. Además, ha recordado que el trabajo de un médico rural "no tiene nada que ver con la medicina urbana".

Durante su intervención, Jurado ha agradecido el "absoluto privilegio de haber estado aquí durante 23 años y tres meses". Además, se ha referido a la medicina rural como "algo maravilloso por el trato y la relación directa con la persona".

El galeno ha subrayado el fuerte vínculo que se establece entre los profesionales sanitarios que ejercen estos espacios periféricos y sus pacientes. "Curamos y tratamos a la persona desde el nacimiento hasta su muerte", ha aseverado.

"Lo diré toda mi vida: la atención primaria es la cimentación, la columna vertebral del sistema nacional de salud", ha concluido el homenajeado.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha sumado a un homenaje en el que también han estado presentes el gerente del Sescam, Alberto Jara y el delegado provincial de Sanidad, José Francisco García.

Fernández Sanz ha destacado que "Alberto es la representación pura de lo que es la medicina de familia, de lo que es una entrega al servicio público, al servicio de las personas".

El titular de Sanidad ha recomendado "a todas las personas, chavales y chavalas, que quieran ser médicos y que quieran ser médicos de familia, que miren a Alberto, que hablen con él, que lo llamen".

El consejero ha asegurado que "con gente como Alberto se resuelve con mucha facilidad y con mucho entusiasmo". Además, se ha comprometido "a seguir poniéndolo de ejemplo para las generaciones venideras".

Defensa de la atención primaria

El Gobierno que preside Emiliano García-Page valora "la atención primaria, la prevención", ha dicho Fernández Sanz. Al respecto, ha remarcado la apuesta de la Junta de Comunidades por la salud comunitaria "dentro del entorno de educación para la salud" del que esta especialidad es protagonista.

"Ahí es donde seguimos invirtiendo en tener más profesionales e infraestructuras", ha añadido. En este sentido, Fernández Sanz ha recordado que "ya hemos inaugurado cerca de 40 centros de atención primaria, tenemos otros más de 40 en marcha".

Asimismo, el Ejecutivo regional ha ahondado en su apuesta por extender "la tecnología y permitir que los diagnósticos se hagan cerca de las personas".