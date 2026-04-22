La Diputación de Ciudad Real destinará 1,5 millones a mejorar los caminos rurales de la provincia

La portavoz del equipo de Gobierno provincial, Rocío Zarco, y la diputada Maribel Mansilla.

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado este martes varias nuevas convocatorias para 2026, entre la que se encuentra el Plan de Caminos, dotado con 1,5 millones de euros.

Así han informado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno provincial, Rocío Zarco, y la diputada Maribel Mansilla.

Zarco ha indicado que el Plan de Caminos tiene como objetivo mejorar la red de caminos municipales, facilitar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas y favorecer la comunicación rural y el desarrollo turístico.

La convocatoria incorpora criterios de reparto que priorizan a los municipios más pequeños y que tienen en cuenta el factor de ruralidad.

Más ayudas

En cuanto a las ayudas para espectáculos taurinos, contará con una dotación de 400.000 euros, ya que se trata de subvenciones que buscan "fomentar la actividad económica y preservar las tradiciones locales, así como priorizar la participación de profesionales y ganaderías de la provincia".

Asimismo, Mansilla ha destacado el esfuerzo inversor en la red viaria provincial, que cuenta con 1.736 kilómetros. Y ha asegurado que la inversión ha crecido de manera progresiva en los últimos años hasta superar los 12 millones de euros en 2026 y alcanzar un total de 34 millones en la legislatura.

Entre las principales actuaciones destacan mejoras de firmes, acondicionamientos de trazado y refuerzos de señalización en diversas carreteras provinciales.