Miguel Ángel Valverde aboga por un Pacto Nacional del Agua: "Es más necesario que nunca"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha abogado por la elaboración de un Pacto Nacional del Agua, ya que es "más necesario que nunca". Y ha alertado que la actual política basada en restricciones "puede acabar con la agricultura".

Así lo ha indicado durante su intervención en la ponencia 'Agua, 2030. Decidido hoy el futuro del Alto Guadiana', en el marco del Congreso Nacional de Regantes que se está celebrando en Ciudad Real.

"Seguimos hablando de lo mismo que hace 5 o 20 años, sin que se hayan aportado soluciones reales. Que la única respuesta que se sigue planteando sea la limitación del uso del agua puede derivar en un escenario agricida", ha expresado.

Por ello, ha defendido la necesidad de abrir un nuevo enfoque basado en soluciones, apuntando a la construcción de infraestructuras hidráulicas, la movilización de recursos y el aprovechamiento de la tecnología y la ingeniería que ya se están aplicando con éxito en otros países.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de adaptar tanto la legislación como las políticas europeas a la realidad específica de los territorios, como el Alto Guadiana.

Los agricultores "defienden el medio ambiente"

También ha hecho referencia al peso estratégico del viñedo y a la proyección internacional del sector. Por ello, ha asegurado que la próxima semana viajará como presidente de Fenavin a Filipinas y Corea del Sur, para promocionar la feria junto a 12 bodegas de Ciudad Real.

Además, ha lanzado un mensaje claro en defensa de los agricultores y ha pedido que los profesionales del campo no sean los responsables de la situación actual. "No creo que sean los culpables de lo que ocurre, al contrario, son los principales defensores de nuestro medio ambiente", ha afirmado.

Por último, ha apelado al diálogo y al consenso como vía para avanzar, descartando "la confrontación y la inacción".