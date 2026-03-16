El Ayuntamiento de Puertollano devolverá los 6 meses de sueldo a la funcionaria que suspendió por "hechos muy graves"

El Ayuntamiento de Puertollano tendrá que pagar el salario correspondiente a seis meses a Inés Llerena Gil, jefa del Servicio de Urbanismo a la que el Consistorio había abierto un expediente disciplinario y suspendido por haber cometido "hechos muy graves".

La propia afectada ha remitido un escrito a la agencia Europa Press en el que recuerda que el 11 de marzo de 2025 fue suspendida de empleo y sueldo durante medio año después de que la Junta de Gobierno Local le abriese un procedimiento por sus actuaciones como funcionaria de carrera en el Consistorio puertollanense.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue"consecuencia directa de una denuncia" realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el "alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras".

El pasado 11 de marzo, transcurrido un año de la apertura de este expediente en la que le atribuían "hechos muy graves", la Junta de Gobierno Local resolvió el proceso con un apercibimiento disciplinario que implica que el Ayuntamiento tenga que pagar el sueldo de los seis meses que estuvo suspendida.

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

Lamenta la "desprotección"

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecido "totalmente desprotegida" tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.