El PP carga contra el Gobierno por la "inacción ante la falta de suministro eléctrico" en la base militar de Almagro

El PP de Ciudad Real ha registrado en el Senado una "ofensiva parlamentaria por la inacción del Gobierno de España ante la falta de suministro eléctrico de red" en la Base Coronel Sánchez Bilbao en Almagro.

En concreto, los senadores Raúl Valero, Rosa Romero y Leopoldo Sierra han registrado en la Cámara Alta una batería de preguntas para que el Ejecutivo "dé las explicaciones oportunas sobre el estado" de la citada base.

Según detallan, se encuentra "desde el pasado 11 de noviembre de 2025 sin suministro eléctrico, abasteciéndose mediante grupos electrógenos instalados de forma provisional".

"En la última visita, la ministra de Defensa, Margarita Robles, obvió y no habló del problema que afecta gravemente a la instalación militar desde hace ya más de tres meses", han lamentado.

Por ello, han cuestionado "cuál fue el motivo del fallo eléctrico y qué está haciendo la ministra para restaurar el servicio".

Asimismo, los senadores han pedido explicaciones sobre "cómo está afectando a la seguridad de la base y del personal tanto civil como militar que trabaja y vive allí".

"Solución rápida"

Otras dos de las preguntas que han lanzado los 'populares' son "si cubren los equipos electrógenos instalados de manera provisional el 100% de la demanda eléctrica" y "si existe riesgo de que alguna otra base militar en el territorio nacional sufra este mismo problema".

"Los grupos que abastecen a la base son solo una solución provisional que no debe alargarse más en el tiempo. No aseguran el total abastecimiento del suministro eléctrico que demanda la instalación. Pueden verse comprometidos servicios que son fundamentales para el desarrollo de las funciones de los militares y los civiles que allí trabajan", ha explicado.

Por ello, ha pedido "una respuesta rápida" al Gobierno. "Que Margarita Robles actúe y ponga fin a esta situación de dejadez y de incompetencia que afecta seriamente a la base, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y a los civiles que desarrollan allí su trabajo", han sentenciado.