Luz verde a un complejo de tenis de 4,5 millones en un pueblo de Ciudad Real: tendrá 18 pistas y hotel rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado los trámites urbanísticos para la instalación de un complejo rural turístico y deportivo de alto rendimiento destinado fundamentalmente a la práctica y perfeccionamiento del tenis en la localidad de Corral de Calatrava, en Ciudad Real.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la provincia de Ciudad Real ha aprobado este proyecto que combinará un hotel rural temático compuesto por 10 módulos prefabricados destinado al turismo rural, una escuela internacional de tenis y diversas instalaciones deportivas como 4 pistas de tenis exteriores, 8 de tierra batida, 6 de resina, 4 pistas de pádel, dos piscinas y un edificio multifuncional.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que este complejo, que ocupará 48 hectáreas, “tendrá una inversión de cerca de 4,5 millones de euros e impulsará el turismo a través de la práctica deportiva en un proyecto que ya está dando sus primeros pasos en la localidad y que es ilusionante tanto para el municipio como para toda la región”.

El promotor de este proyecto, Calatrava Tennis Center, ya desarrolló otro para impulsar el tenis desde Corral de Calatrava donde ya tiene en marcha una escuela de tenis tanto para niños como para adultos y entrenamientos de alto rendimiento.

Además, el proyecto traspasa fronteras ya que los entrenamientos en Corral son combinados con entrenamientos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).