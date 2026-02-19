La Diputación de Ciudad Real colaborará con la Bodega Virgen de las Viñas por el 25 aniversario de su Certamen Cultural

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha recibido esta mañana en el Palacio Provincial al presidente de la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas, Rafael Torres, quien le ha trasladado la petición de colaboración institucional con motivo del 25 aniversario del Certamen Cultural que impulsa la cooperativa tomellosera.

Torres ha explicado que, para celebrar esta efeméride, la cooperativa está organizando una exposición extraordinaria que reunirá obras de destacados autores vinculados, en su mayoría, a la Escuela de París y a las vanguardias históricas. Entre los artistas representados figuran nombres como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Juan Gris, María Blanchard, Daniel Vázquez Díaz, Francisco Bores, Ignacio Pinazo Camarlench, así como otros creadores de relevancia como Ginés Parra o Pancho Cossío.

Según ha detallado, se prevé la exhibición de entre 80 y 90 obras, muchas de ellas procedentes de colecciones particulares y que no se han mostrado anteriormente en Tomelloso, lo que convertirá la muestra en un acontecimiento artístico sin precedentes en la localidad. Y ha añadido que la exposición se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, ubicado en las instalaciones de la cooperativa, y su inauguración está prevista, previsiblemente, para el mes de abril, después de Semana Santa, aunque está por determinar.

Con motivo de esta exposición conmemorativa, la entidad elaborará un catálogo especial, para cuya edición Rafael Torres ha solicitado el respaldo de la Diputación Provincial. "He venido a pedirle al presidente una ayuda para la elaboración de este catálogo, dentro de la importante labor cultural que venimos desarrollando desde hace años", ha señalado antes de comentar que la iniciativa "no repercute solo en la cooperativa, sino que es un bien social", dado el impacto cultural que tendrá la muestra.

En este sentido, Valverde ha puesto en valor la extraordinaria altura cultural que, a su juicio, caracteriza la actividad que desde hace décadas impulsa Rafael Torres desde que está al frente de Virgen de las Viñas, algo poco usual en una cooperativa que basa su actividad en el sector primario. El presidente de la Diputación ha destacado que el certamen cultural y el Museo de Arte Contemporáneo constituyen un ejemplo singular de cómo el mundo cooperativo puede convertirse en motor de creación, mecenazgo y dinamización artística, proyectando el nombre de Tomelloso y de la provincia más allá de nuestras fronteras.

Asimismo, ha subrayado la relevancia de la exposición que se está organizando con motivo del 25 aniversario, tanto por la calidad de los autores representados como por el carácter excepcional de las obras reunidas, y ha reiterado el compromiso de la institución provincial con iniciativas que elevan la cultura en nuestro territorio y generan retorno.

Al término de la reunión, Torres ha agradecido la "amabilidad y disposición inmediata" de Valverde, quien le ha confirmado la colaboración de la institución provincial con la edición del catálogo de la muestra. El presidente de la cooperativa le ha trasladado su gratitud "en nombre del consejo rector y de todos los socios" y ha destacado que el museo permanece abierto gratuitamente todos los domingos, de 11:00 a 14:00 horas, dentro de la obra social de la entidad.