El pueblo casi abandonado de Ciudad Real al que se accede por un túnel de un kilómetro: hoy solo viven 7 personas

Castilla-La Mancha, una tierra que esconde joyas que parecen detenidas en el tiempo. En la provincia de Ciudad Real, atravesando un antiguo y estrecho túnel ferroviario de algo más de un kilómetro de longitud, se esconde una aldea prácticamente abandonada de la que solo quedan los restos de su legado minero.

Se trata de Minas del Horcajo, una pedanía de Almodóvar del Campo donde hoy apenas viven siete vecinos. Sin embargo, este pueblo llegó a albergar casi 2.000 habitantes gracias a su actividad minera.

"Llegaron a vivir miles de personas con hospital, farmacia, de todo", explican Kalina y David, dos creadores de contenido malagueños especializados en viajes y rutas que han compartido un vídeo en TikTok sobre esta aldea.

Túnel de acceso a Minas de Horcajo. Wikiloc

Para llegar a Minas del Horcajo necesitas atravesar dicho túnel en coche o a pie, aunque es de un solo sentido y "solamente puedes pasar cuando tengas luz verde en el semáforo que tienes que accionar tú mismo", apuntan.

Cabe precisar que, una vez activas el semáforo, el túnel se ilumina por completo durante unos minutos, pero después estás a oscuras. Por ende, Kalina y David recomiendan equipar una linterna.

Minas de Horcajo. Turismo Castilla-La Mancha

La riqueza de esta localidad se encuentra bajo el suelo, su yacimiento de galena argentífero con alto contenido en plata se convirtió en la segunda cantera más importante del Valle de Alcudia a finales del siglo XIX.

Esta mina de más de 600 metros de profundidad se convirtió en un gran reclamo para una gran población que aterrizó en Minas del Horcajo para ganarse la vida con estos metales preciosos. Tal fue la prosperidad, que el pueblo llegó a contar con hospital, teatro, escuela y hasta una estación de ferrocarril con conexión Puertollano-Conquista.

Sin embargo, la caída de los precios del plomo en los mercados internacionales y el notable ascenso de los costos de extracción de agua sumergieron a esta localidad minera en una crisis lenta y devastadora a principios del siglo pasado.

#castillalamancha #pueblosconencanto ♬ sonido original - Rutaideal - Kalina & David @rutaideal Hay un pueblo fantasma en España que para llegar a él necesitas atravesar un túnel oscuro de más de 1km 🤯 Solamente puedes pasar cuando tengas luz verde en el semáforo que tienes que accionar tú mismo (el túnel es de un solo sentido) 📍Minas del Horcajo (Ciudad Real) 🏔️ Para llegar tienes que poner en Google Maps “Tunel de El Horcajo-Acceso norte” 🔦 El túnel lo puedes pasar con coche o andando. Mide más de 1km. Se ilumina los primeros minutos al clicar al botón pero después estas a oscuras, lleva linterna. Nosotros lo pasamos andando 🏡 Este pueblo vivía de la minería. Llegaron a vivir miles de personas con hospital, farmacia, de todo. Hoy en día solo vive un par de vecinos, está casi abandonado. ✨ Apúntatelo, es un planazo para descubrir un lugar super curioso 🧐 Lo de solo poder acceder por el túnel da una sensación muy misteriosa, como viajar al pasado. Síguenos para descubrir lugares peculiares como este y comparte con tu gente ¿Te atreverías a cruzar este túnel? 🥰 #ciudadreal

El cierre definitivo del yacimiento en 1963 provocó un éxodo imparable de habitantes hacia zonas industriales como Puertollano, Madrid o la zona de levante. El cierre de la línea de tren en 1970 fue la sentencia de muerte.

Más allá de las ruinas y de los recuerdos, destaca la iglesia de San Juan Bautista que resucita el espíritu comunitario cada 23 de junio con la procesión en honor al santo. Otros puntos de interés son los icónicos castilletes mineros, el monumento a los Niños Pérdidos y la "fábrica de la luz".

Iglesia de San Juan Bautista de Minas de Horcajo. Turismo Ciudad Real

Hoy, los apenas siete vecinos de Minas del Horcajo hacen vida en los únicos inmuebles bien conservados cerca del túnel de acceso, cumpliendo una función casi de guardianes de este lugar cuya riqueza y población se esfumaron de repente.

"Apúntatelo, es un planazo para descubrir un lugar muy curioso. Lo de solo poder acceder por el túnel da una sensación muy misteriosa, como viajar al pasado", concluyen los malagueños en el vídeo.