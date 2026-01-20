Arranca el concurso-oposición para cubrir 41 plazas en el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la resolución que da inicio al concurso-oposición para la provisión de un total de 41 plazas de personal laboral fijo del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real.

La convocatoria comprende 36 plazas de bombero, correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023, y 5 plazas de jefe de parque, incluidas en las OEP de 2021 y 2022. Todas las plazas se ofertan en turno libre y mediante el sistema de concurso-oposición.

Las bases reguladoras de ambas convocatorias fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real el 23 de diciembre de 2025.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana, 21 de enero, y permanecerá abierto hasta el 17 de febrero. Las instancias podrán presentarse de forma presencial o telemática, según lo establecido en las bases de la convocatoria.

Plazas

El proceso selectivo de las 36 plazas de bombero incluye una fase de oposición eliminatoria con pruebas teóricas, psicotécnicos, físicas y un supuesto práctico, seguida de una fase de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales y formativos.

Los aspirantes que superen ambas fases deberán pasar un reconocimiento médico y realizar un curso selectivo obligatorio para obtener la plaza. Entre los requisitos se exige el título de Bachiller o equivalente y el permiso de conducción clase C.

Por su parte, el proceso para las 5 plazas de jefe de parque también se desarrolla mediante concurso-oposición, con pruebas teóricas, psicotécnicos, físicas y prácticas en la fase de oposición y valoración de méritos profesionales, académicos y formativos en la fase de concurso.

Compromiso

Los candidatos deben contar con la titulación de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, así como el permiso de conducción clase C.

El presidente del Consorcio SCIS, Julián Triguero, ha destacado que esta convocatoria "forma parte del compromiso de la dirección del Consorcio por completar las plantillas, dar respuesta al progresivo ritmo de jubilaciones y reforzar el servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento en toda la provincia".

Triguero ha subrayado que el objetivo es "garantizar un servicio eficaz, dimensionado y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía".

Toda la información relativa al desarrollo del proceso selectivo se publicará en el apartado de 'Procesos selectivos' de la web del Consorcio SCIS.