Condenan el "hostigamiento" sufrido por un periodista de Manzanares TV tras un partido de fútbol: "Es inaceptable"

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) ha expresado su respaldo "firme y público" a los profesionales de Manzanares 10TV, tras la cobertura informativa del partido de fútbol de Primera Autonómica Preferente disputado entre Manzanares CF y Daimiel Racing CF en el estadio municipal José Camacho, y ha "condenado de manera rotunda la campaña de descrédito, hostigamiento y señalamiento personal" que se ha desencadenado posteriormente en redes sociales contra un periodista y contra el propio medio público.

La asociación, en un comunicado enviado a los medios, ha defendido que la información difundida por la televisión municipal manzanareña "se ajusta estrictamente a los hechos recogidos en el acta arbitral" y se limita a "relatar con rigor y objetividad" un incidente ocurrido en la grada, la intervención de la Policía Local y la expulsión que consta oficialmente en ese documento.

"Se trata, por tanto, de una cobertura informativa basada en fuentes verificables y oficiales, realizada conforme a los principios de veracidad, interés público y responsabilidad profesional que rigen el ejercicio del periodismo", inciden.

Por tanto, desde la APCR consideran "inaceptable" que, como consecuencia de una información veraz y contrastada, se haya promovido en redes sociales una campaña de carácter difamatorio, con "ataques directos, insultos, amenazas veladas y la difusión de la identidad de profesionales de la información" en la que incluso se han utilizado etiquetas ofensivas -#periodistasterroristas- que "criminalizan el ejercicio periodístico".

"Estas prácticas, lejos de ampararse en la crítica legítima, suponen una forma de violencia verbal organizada que atenta contra la libertad de expresión y el derecho constitucional a la información", advierten.

Implicación de club y jugadores

Ante estos hechos, la asociación ha mostrado su profunda preocupación por la participación en este "clima de señalamiento" de comunicados oficiales y manifestaciones públicas procedentes del entorno del club, así como por la implicación de jugadores concretos en la "amplificación de mensajes que alimentan el descrédito hacia los medios y los periodistas".

"Sin menoscabo del derecho de cualquier entidad o persona a expresar su disconformidad", la APCR sostiene que "nada justifica el acoso ni la intimidación a profesionales de la información, ni la generación de un clima hostil hacia los medios de comunicación".

La asociación reclama "respeto, serenidad y responsabilidad" a todos los actores implicados, y apela especialmente a los clubes deportivos a "no alentar ni tolerar comportamientos de sus aficionados o entornos que deriven en ataques a la prensa", recordando que el periodismo cumple "una función social esencial en una sociedad democrática".

"El derecho a la información, cuando se ejerce de manera objetiva, veraz y ajustada a las normas deontológicas, está muy por encima de intereses particulares o reacciones viscerales", apuntan.

Asimismo, la asociación deja claro que no va a permitir ni normalizar ninguna forma de hostigamiento, amenaza o señalamiento público de periodistas en la provincia de Ciudad Real, y que utilizará todos los cauces profesionales e institucionales necesarios para defender la dignidad, la seguridad y la independencia de quienes ejercen esta labor.

Por último, la APCR se ofrece a mantener un "diálogo constructivo" con las partes implicadas, poniendo a su disposición su experiencia y criterio profesional para "explicar los principios que rigen el trabajo periodístico", con el objetivo de "rebajar la tensión, favorecer la comprensión mutua y preservar un clima de respeto imprescindible entre los deportistas, las entidades y los medios de comunicación".