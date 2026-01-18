Imagen de archivo del estadio José Camacho de Manzanares.

Imagen de archivo del estadio José Camacho de Manzanares.

Ciudad Real

Condenan el "hostigamiento" sufrido por un periodista de Manzanares TV tras un partido de fútbol: "Es inaceptable"

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real ha defendido que la información difundida por el medio de comunicación relata con "objetividad y rigor" un incidente que se produjo en la grada que necesitó de la intervención de la Policía Local.

Más información: Los periodistas exigen en la Declaración de Talavera que cesen los ataques a la prensa y las voces críticas

Publicada

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) ha expresado su respaldo "firme y público" a los profesionales de Manzanares 10TV, tras la cobertura informativa del partido de fútbol de Primera Autonómica Preferente disputado entre Manzanares CF y Daimiel Racing CF en el estadio municipal José Camacho, y ha "condenado de manera rotunda la campaña de descrédito, hostigamiento y señalamiento personal" que se ha desencadenado posteriormente en redes sociales contra un periodista y contra el propio medio público.

La asociación, en un comunicado enviado a los medios, ha defendido que la información difundida por la televisión municipal manzanareña "se ajusta estrictamente a los hechos recogidos en el acta arbitral" y se limita a "relatar con rigor y objetividad" un incidente ocurrido en la grada, la intervención de la Policía Local y la expulsión que consta oficialmente en ese documento.

"Se trata, por tanto, de una cobertura informativa basada en fuentes verificables y oficiales, realizada conforme a los principios de veracidad, interés público y responsabilidad profesional que rigen el ejercicio del periodismo", inciden.

Una de las concentraciones en la sede del PSOE de Valladolid de estos últimos días

Por tanto, desde la APCR consideran "inaceptable" que, como consecuencia de una información veraz y contrastada, se haya promovido en redes sociales una campaña de carácter difamatorio, con "ataques directos, insultos, amenazas veladas y la difusión de la identidad de profesionales de la información" en la que incluso se han utilizado etiquetas ofensivas -#periodistasterroristas- que "criminalizan el ejercicio periodístico".

"Estas prácticas, lejos de ampararse en la crítica legítima, suponen una forma de violencia verbal organizada que atenta contra la libertad de expresión y el derecho constitucional a la información", advierten.

Implicación de club y jugadores

Ante estos hechos, la asociación ha mostrado su profunda preocupación por la participación en este "clima de señalamiento" de comunicados oficiales y manifestaciones públicas procedentes del entorno del club, así como por la implicación de jugadores concretos en la "amplificación de mensajes que alimentan el descrédito hacia los medios y los periodistas".

"Sin menoscabo del derecho de cualquier entidad o persona a expresar su disconformidad", la APCR sostiene que "nada justifica el acoso ni la intimidación a profesionales de la información, ni la generación de un clima hostil hacia los medios de comunicación".

La asociación reclama "respeto, serenidad y responsabilidad" a todos los actores implicados, y apela especialmente a los clubes deportivos a "no alentar ni tolerar comportamientos de sus aficionados o entornos que deriven en ataques a la prensa", recordando que el periodismo cumple "una función social esencial en una sociedad democrática".

"El derecho a la información, cuando se ejerce de manera objetiva, veraz y ajustada a las normas deontológicas, está muy por encima de intereses particulares o reacciones viscerales", apuntan.

Asimismo, la asociación deja claro que no va a permitir ni normalizar ninguna forma de hostigamiento, amenaza o señalamiento público de periodistas en la provincia de Ciudad Real, y que utilizará todos los cauces profesionales e institucionales necesarios para defender la dignidad, la seguridad y la independencia de quienes ejercen esta labor.

Por último, la APCR se ofrece a mantener un "diálogo constructivo" con las partes implicadas, poniendo a su disposición su experiencia y criterio profesional para "explicar los principios que rigen el trabajo periodístico", con el objetivo de "rebajar la tensión, favorecer la comprensión mutua y preservar un clima de respeto imprescindible entre los deportistas, las entidades y los medios de comunicación".