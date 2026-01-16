Problemas en la pasarela que une Ciudad Real y Miguelturra inaugurada hace menos de un mes: "Se solucionarán en días"

Visita de la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda y delegado de Fomento en Ciudad Real, Manuel Martínez, a la pasarela de Miguelturra.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado a la empresa encargada de construir la pasarela peatonal que une Ciudad Real y Miguelturra a que subsane las deficiencias detectadas menos de un mes después de su inauguración el pasado 22 de diciembre.

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, que ha visitado la zona junto al delegado de Fomento en Ciudad Real, Manuel Martínez y responsables de la constructora, ha constatado que las condiciones climatológicas invernales de estos últimos días han provocado desperfectos, sobre todo en la pintura, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Balmaseda ha querido tranquilizar a los usuarios remarcando que "la pasarela puede ser utilizada con total normalidad aun sin estos acabados" y que la empresa se ha comprometido a "finalizar esta subsanación en pocos días, durante el mes de febrero".

Del mismo modo, la directora general también ha explicado que se está en permanente contacto con Unión Fenosa para ejecutar la conexión definitiva y se eliminen los problemas de iluminación que se han sucedido estos días.

No obstante, ha asegurado que “los trabajos avanzan al ritmo previsto” y el resultado de la pasarela será "el esperado por todos".

Conexión clave

La pasarela peatonal y ciclista que une la capital provincial con la localidad de Miguelturra sobre la autovía A-43 facilita la movilidad sostenible de unos 100.000 ciudadanos de este entorno urbano.

En concreto, la infraestructura consta de una pasarela colgante de cruce sobre la autovía con una longitud de 153,50 metros y una anchura de cinco metros, una rampa oeste de 130 metros y una rampa este con una longitud de 123,75 metros.

Tras una inversión que ha rondado los 7,5 millones de euros costeados por fondos Next Generation, la conexión fue inaugurada el 22 de diciembre en un acto que contó con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; del consejero de Fomento, Nacho Hernando; de la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández y de los dos alcaldes implicados, Francisco Cañizares (Ciudad Real) y Luis Ramón Mohíno (Miguelturra).