Una mujer de 27 años resulta herida en un choque entre dos vehículos en la Ronda de Ciudad Real

Imagen de uno de los vehículos afectados en el choque.

Una mujer de 27 años ha resultado herida en un choque por alcance entre dos vehículos en la Ronda del Carmen de Ciudad Real y ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario.

El accidente se ha producido en torno a las 19:21 horas en un tramo de esta arteria de la ciudad próximo a la plaza de toros, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Nada más producirse el choque, hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que ha practicado los primeros auxilios a la única afectada en el accidente y la ha trasladado al centro hospitalario.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Local que se han encargado de regular el tráfico y asegurar la zona hasta que la afectada ha sido trasladada y los automóviles retirados.