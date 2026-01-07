Condenadas a cuatro meses de prisión las tres autoras de la agresión a un médico en Argamasilla de Alba

La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro meses de prisión a cada una de las tres mujeres responsables de la agresión sufrida a una médica en el centro de salud de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) el pasado 5 de enero de 2026.

Además, las condenadas deberán cumplir seis meses de orden de alejamiento, pagar una indemnización de 350 euros a la profesional agredida y abonar una multa de 180 euros.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha valorado la rapidez de la respuesta judicial, subrayando que esta resolución demuestra que las agresiones a sanitarios son delitos graves con consecuencias penales reales, incluyendo penas de cárcel y antecedentes penales.

La institución recalca que las condenas no son simbólicas y afectan directamente la vida personal y legal de los agresores.

Episodios violentos

La agresión se produjo cuando las tres mujeres reaccionaron violentamente tras no aceptar el diagnóstico médico, un episodio que se suma a una preocupante serie de incidentes de violencia contra profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha.

Las agresoras propinaron empujones y golpes a la médica, provocando lesiones que quedaron documentadas en el parte de lesiones, elemento clave que permitió agilizar el procedimiento judicial.

Desde el Colegio de Médicos se recuerda que la denuncia es fundamental para que los hechos no queden impunes y que siempre debe realizarse un parte de lesiones, ya que constituye la prueba esencial para que los tribunales puedan actuar con rapidez y eficacia.

Asimismo, la institución mantiene a disposición de todos los profesionales sanitarios asesoramiento jurídico, acompañamiento durante el proceso y apoyo institucional y emocional ante cualquier tipo de agresión.

El caso de Argamasilla de Alba refleja la tendencia de los tribunales a aplicar respuestas más contundentes frente a la violencia en el ámbito sanitario.

Según el Colegio, la denuncia sistemática y la actuación judicial rápida envían un mensaje de tolerancia cero frente a cualquier agresión, reforzando la necesidad de proteger a los profesionales de la salud, y con ello, al conjunto del sistema sanitario y a los pacientes.