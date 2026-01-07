Ciudad Real hace un balance "muy positivo" de la Navidad: "La Cabalgata de Reyes Magos reunió a 32.000 personas"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha realizado un balance "muy positivo" de la Navidad, tanto por "el elevado nivel de participación ciudadana como por la buena acogida de los actos programados y su impacto turístico y económico en la ciudad".

La concejala de Festejos, Mar Sánchez, ha indicado que han sido unas semanas en las que "las calles, plazas y espacios públicos se han llenado de vida, familias, niños y mayores disfrutando juntos". Y ha destacado que la ciudad ha combinado "tradición, convivencia e ilusión en un contexto de normalidad y seguridad".

Entre las citas más destacadas ha citado las migas de fin de año, la Carrera del Pavo y la Cabalgata de los Reyes Magos, que este lunes reunió a unas 32.000 personas en las calles de Ciudad Real.

Asimismo, ha puesto en valor la primera Noche de los Belenes, que contó con la participación de más de 3.000 personas. De hecho, los belenes municipales se han consolidado como uno de los grandes atractivos de la Navidad, con más de 150.000 visitas registradas de forma conjunta.

Otro de los eventos con mayor afluencia ha sido Jugarama, que ha cerrado con 56.000 visitantes desde su apertura el pasado 20 de diciembre hasta su última jornada el 4 de enero.

Turismo y Economía

Además, la Navidad ha tenido efecto sobre el turismo y la economía local, ya que durante el mes de diciembre la Oficina Municipal de Turismo atendió a 2.534 personas, un incremento del 10 % con respecto al año anterior. A ello se suma el aumento del 6,41 % en la ocupación hotelera.

"Estos datos no solo reflejan un mayor interés por nuestra ciudad en estas fechas, sino que existe un mayor impacto directo y muy positivo en la economía local. Más visitantes significan más actividad en hostelería, comercio o servicios", ha expresado.

Por último, se ha referido al programa 'Concilia Ciudad Real', destinado a facilitar la conciliación familiar, y al 'Cole de Navidad', que ha dado respuesta a 104 familias con aforo completo.