Jugarama abrirá este viernes en Ciudad Real "la mayor feria gaming" de la región: gafas VR, simuladores F1, juegos retro...

Desde su apertura el pasado 20 de diciembre, Jugarama se ha consolidado como "la gran propuesta de ocio familiar en Navidad". Tras el parón por Año Nuevo, volverá del 2 al 4 de enero con la celebración de la mayor Feria Gaming de Castilla-La Mancha.

El concejal de Juventud, Pau Beltrán, ha anunciado que la propuesta está concebida para "el disfrute de todas las edades", por lo que se ha preparado una "atractiva y completa" dotación con gafas de realidad virtual (VR), simuladores de F1, juegos retro y todo tipo de plataformas que posibilitarán el juego tanto a los más pequeños como a los mayores.

"Jugarama game-zone 2025 se estructura en cuatro áreas de actividad. La 'zona esports' será un espacio para la competición amateur en torneos de videojuegos, la 'free area play' para quienes quieran jugar sin otro tipo de objetivo que el de divertirse, la 'sim area' para los amantes de la velocidad con diez puestos simuladores de F1 y la 'Mobile gaming' para disfrutar de las diferentes experiencias XVR", ha explicado.

Miles de visitantes

Desde el 20 de diciembre, miles de personas han pasado cada día por las instalaciones de IFEDI para disfrutar de las numerosas actividades y espectáculos que se desarrollan en los cinco pabellones que se han habilitado.

Ahora, Jugarama se prepara para tres nuevas jornadas en las que los ciudadrealeños podrán vivir divertidas experiencias a través del videojuego, la realidad virtual y el ocio digital.