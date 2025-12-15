Ciudad Real aprueba ayudas de 500 euros a familias para el pago de centros de educación infantil: "Es fundamental"

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la concesión de ayudas económicas a familias para el pago de los centros de educación infantil durante el curso 2025/2026, como medida de apoyo a la conciliación familiar.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que la convocatoria de estas ayudas, incluida en los presupuestos de este ejercicio, se resuelve hoy definitivamente: "Es un punto muy importante para este equipo de gobierno; ayudar a las familias a su conciliación es una de las políticas por las que hemos apostado desde el comienzo del mandato", ha señalado.

La partida económica destinada a estas ayudas asciende a 7.500 euros, distribuidos en 500 euros por familia, con el objetivo de facilitar el pago de guarderías y centros de educación infantil, una necesidad fundamental para muchas familias de la ciudad, cumpliendo así con un compromiso adquirido por el Ayuntamiento.

Durante la sesión celebrada esta mañana, la Junta de Gobierno también ha adjudicado a Cáritas el contrato para la recogida y gestión de la fracción textil, reforzando el compromiso municipal con la gestión sostenible de residuos y la colaboración con entidades sociales.

Otras decisiones

Además, se han aprobado nuevas licencias de obras para la construcción de dos viviendas unifamiliares, en línea con el objetivo de agilizar los trámites administrativos desde la Concejalía de Urbanismo, tal como ha destacado Arroyo.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Ciudad Real avanza en sus políticas de apoyo social, sostenibilidad y desarrollo urbano, buscando facilitar la vida de las familias y promover la actividad económica en la ciudad.