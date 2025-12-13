Emilio, el alicantino que ha logrado ser registrador en Ciudad Real: "Estudiaba 10 horas, seis días a la semana"

Según la plataforma de oposiciones GoKoan, ser registrador de la propiedad en España es un reto profesional al alcance de muy pocos debido a su extenso temario (más de 370 temas), la escasez de plazas y el largo tiempo de preparación (de 6 a 10 años de media).

El proceso para conseguir este preciado puesto público consta de cuatro exámenes muy exigentes, dos orales y dos prácticos, que requieren una memorización y aplicación jurídica casi perfectas.

Emilio Fernández Poveda, es una de las mentes brillantes que ha conseguido superar las oposiciones más duras del país. A sus 29 años, este joven natural de Alicante acaba de aterrizar en Almadén (Ciudad Real) para asumir su primer destino como registrador.

"Me presenté por primera vez en la convocatoria de 2023 y finalmente aprobé en 2025"

"La preparación exige sobre todo paciencia y constancia. Estudiaba diez horas, seis días a la semana. He tardado algo más de seis años en conseguirlo", explica en conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Este sacrificio se ve recompensado por uno de los salarios más elevados del erario público. Varios portales cifran la remuneración mensual bruta de un registrador de la propiedad en España entre 3.500 y más de 10.000 euros.

Emilio en su acto de jura como registrador de la propiedad.

Cabe precisar que los ingresos no son fijos, ya que provienen de los honorarios que pagan los ciudadanos por los servicios registrales. De manera que dependen del volumen y la ubicación; no es lo mismo prestar servicios en una gran ciudad que en un municipio de 5.000 habitantes como Almadén.

Tras graduarse en Derecho, Emilio comenzó a prepararse el proceso selectivo gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la Academia de Registro de Murcia, formada por diferentes registradores. "Ahí vi que la profesión podía gustarme y que el temario se ajustaba a lo que buscaba", recuerda alegremente.

El alicantino se decantó por la localidad ciudadrealeña como su primera aventura profesional debido a su entorno registral, principalmente rústico. "Son registros donde podemos conocer las fincas en su aspecto más básico, ya que han accedido por primera vez al registro", afirma.

"Tenía el miedo inicial de si podría adaptarme al entorno, pero la acogida ha sido excelente"

Los registros rurales ofrecen una escuela de práctica incomparable. Fernández Poveda detalla que "a veces hay que corregir excesos de cabida, segregar fincas o declarar obras nuevas", conformando una base necesaria antes de dar el salto a las urbes.

Emilio forma parte de la promoción de 46 nuevos registradores que han tomado posesión en 2025, integrada por 27 mujeres y 19 hombres. Datos que consolidan la tendencia de la feminización del cuerpo registral con un 58,7 % de presencia femenina entre los que han superado la oposición.

En Castilla-La Mancha hay un total de 62 registradores y 60 oficinas que dan servicio público de garantía jurídica a toda la ciudadanía regional.

Alfredo Delgado, decano de los Registradores de Castilla-La Mancha, aseguró en una entrevista para este diario que el 60 % de la población regional puede llegar a pie a un registro de la propiedad, en sus últimos coletazos en el cargo antes de ser sustituido por el albaceteño Jaime Núñez Jiménez.

Núñez subrayó hace unos días que la llegada de nuevos profesionales como Emilio "contribuye a dinamizar esos pueblos donde la actividad agraria y la propiedad dependen en gran medida de una gestión accesible y moderna".

"Estoy muy contento de estar en Almadén, es un primer destino que no se olvida nunca"

En esta misma línea, el alicantino resalta: "En zonas más vaciadas o desconectadas del tráfico jurídico, nuestro papel es fundamental". Su fin es ofrecer un servicio cercano y comprensible a fin de que "quien no está acostumbrado a estos trámites se sienta más seguro", atesora.

Después de años y años de esfuerzo, el joven registrador reconoce que ha encontrado algo más que un trabajo en Castilla-La Mancha. "Quiero estar aquí un buen tiempo y seguir aprendiendo de la zona y su gente", concluye con orgullo.