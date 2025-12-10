El Ayuntamiento de Puertollano ha invertido 1,8 millones en dos años en infraestructuras hidráulicas

El Ayuntamiento de Puertollano, con el apoyo de la Diputación provincial y de la empresa mixta Aguas de Puertollano, ha ejecutado durante 2024 y 2025 un ambicioso plan de modernización de las redes de abastecimiento, saneamiento y otras infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

Estas actuaciones han permitido alcanzar un ahorro de 810.000 metros cúbicos de agua en lo que va de año, una cifra sin precedentes que refleja la mejora sustancial de la eficiencia del sistema.

En total, el consistorio ha impulsado inversiones cercanas a los 1,8 millones de euros destinadas a renovar el ciclo integral del agua.

Tres grandes líneas de actuación

- Inversiones del Ayuntamiento y la Diputación: 1,2 millones

El principal bloque inversor se ha centrado en la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, con una importante cofinanciación de la Diputación en las obras vinculadas al suministro.

Entre las actuaciones más destacadas figuran intervenciones en El Villar, así como en calles como Real, San Pedro o Fray Andrés, donde se han modernizado infraestructuras clave para mejorar la calidad y fiabilidad del servicio.

- Aguas de Puertollano: 360.000 euros

La empresa mixta ha reforzado el plan con fondos propios destinados a mejoras tecnológicas y operativas. Destacan los nuevos equipos adquiridos de alta tecnología para detección de fugas, sectorización y gestión de presiones. La modernización de instalaciones estratégicas como la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y diferentes actuaciones complementarias en curso por valor de 250.000 euros.

Actualmente, se están ejecutando inversiones adicionales orientadas a completar la mejora del ciclo integral del agua, con renovaciones adicionales de redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de nuevos grupos de presión, la puesta en servicio de fuentes ornamentales y el refuerzo de la seguridad y resiliencia de las instalaciones hidráulicas.

- Eficiencia récord: reducción del 48 % en pérdidas de agua

Gracias a este amplio paquete de actuaciones, la eficiencia de la red municipal ha mejorado de forma muy significativa. En los tres primeros trimestres de 2025, las pérdidas de agua en la red de baja se han reducido un 48 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un ahorro equivalente al consumo anual de miles de hogares.

Este avance tiene un impacto directo en la sostenibilidad medioambiental y, además, contribuye de manera decisiva al equilibrio económico del servicio, reforzando la viabilidad financiera de Aguas de Puertollano durante el presente ejercicio.