Los grandes reclamos de la Gran Cesta de Navidad 2025 de Alcázar de San Juan: patín eléctrico, moto, jamón...

Productos que forman la Gran Cesta de Navidad de La Hermandad del Santo Entierro. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

La Hermandad del Santo Entierro ha presentado su tradicional Sorteo de la Gran Cesta de Navidad, que en este 2025 alcanza su vigesimoprimera edición y vuelve a convertirse en una de las citas destacadas dentro de la programación navideña de Alcázar de San Juan.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la alcaldesa, Rosa Melchor, y de la concejala Patricia Benito, quienes acompañaron al hermano mayor de la Hermandad, Rafael Quirós, así como a otros miembros de la organización durante la rueda de prensa.

La Gran Cesta de Navidad, valorada entre 8.500 y 9.000 euros, mantiene un año más el apoyo de numerosas empresas y comercios locales.

Presentación de la Gran Cesta de Navidad de La Hermandad del Santo Entierro. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Gracias a su colaboración, la cesta reúne una amplia variedad de productos y servicios, lo que la convierte en uno de los sorteos más esperados por los vecinos.

Fecha del sorteo

En total, se han puesto a la venta 7.500 papeletas, disponibles en distintos puntos de venta de la ciudad. Con un precio de 2 euros, cualquier interesado puede participar en este sorteo que se celebrará el 31 de diciembre a las 13:30 horas en el Centro Cívico de Álcazar de San Juan.

La Hermandad anima a la ciudadanía a colaborar con esta iniciativa solidaria y tradicional, que cada año suma una gran participación.